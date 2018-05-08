Lucro da Petrobras avança para R$ 6,961 bilhões no primeiro trimestre

Petrobras Crédito: Reprodução

O lucro líquido da Petrobras subiu para R$ 6,961 bilhões no primeiro trimestre, uma alta de 56% frente a igual período de 2017. O resultado veio acima do esperado pelo mercado: a expectativa de analistas era de que o lucro líquido chegasse a R$ 4,45 bilhões, uma alta de 25% em relação a igual período de 2017.

Segundo a empresa, o ganho do primeiro trimestre pode ser explicado pelo aumento da cotação do petróleo  que permite maiores margens nas exportações , maior lucro com vendas de derivados  por causa da nova política de reajuste de preços , maiores margens e volumes na comercialização de gás natural, um ganho de R$ 3,223 bilhões com a cessão de direitos das áreas de de Lapa, Iara e Carcará, menores gastos com ociosidade de equipamentos e redução das despesas gerais e administrativas.

A Petrobras tem prejuízos há quatro anos seguidos. Em 2017, foi de a perda de R$ 446 milhões. O principal impacto foi o acordo fechado com investidores nos Estados Unidos no valor de US$ 2,9 bilhões, que representou R$ 11,198 bilhões no balanço da companhia, mas também houve influência da adesão a programas de regularização de débitos federais, que somaram R$ 10,433 bilhões. Sem o acerto com os investidores americanos, o resultado teria sido um lucro de R$ 7,089 bilhões.

Nesta segunda-feira, a Petrobras Distribuidora (BR), líder do mercado de vendas de combustíveis no país, divulgou um lucro líquido de R$ 247 milhões no primeiro trimestre de 2018, uma alta de 58,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando registrou ganhos de R$ 156 milhões.