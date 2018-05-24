Lucro da Caixa mais que dobra no primeiro trimestre para R$ 3,2 bilhões

Caixa Econômica Crédito: Tânia Rêgo ABr

A Caixa Econômica Federal registrou no primeiro trimestre do ano um lucro líquido de R$ 3,2 bilhões, mais do que o dobro do registrado em igual período de 2017. O resultado foi alcançado devido às reduções das despesas de captação e administrativas e ao aumento das receitas com prestação de serviços, ou seja, as tarifas cobradas do cliente.

 O balanço mostra um ajuste na Caixa, em que estamos focando no resultado para fortalecer o capital do banco e voltar a crescer  disse Arno Meyer, vice-presidente de Finanças do banco púbico.

A carteira de crédito total da Caixa chegou a R$ 700,2 bilhões ao final de março, o que indica uma redução de 2,1% em 12 meses. Essa queda é resultado de uma menor concessão de créditos novos, em especial nas operações para pessoas jurídicas. A inadimplência (atrasos acima de 90 dias) ficou praticamente estável em 2,9%.

 A redução na carteira comercial da pessoa jurídica foi mais fácil porque a demanda por crédito nesse grupo ainda não se recuperou  avaliou.

As receitas administrativas tiveram queda de 12,5%, influenciado pelo plano de demissões voluntárias feito no ano passado. Já a receita com prestação de serviços subiu 6,2%, para R$ 6,4 bilhões.