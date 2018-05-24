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Resultados positivos

Lucro da Caixa mais que dobra no primeiro trimestre para R$ 3,2 bilhões

Carteira de crédito, no entanto, caiu 2%

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 15:27
Caixa Econômica Crédito: Tânia Rêgo ABr
A Caixa Econômica Federal registrou no primeiro trimestre do ano um lucro líquido de R$ 3,2 bilhões, mais do que o dobro do registrado em igual período de 2017. O resultado foi alcançado devido às reduções das despesas de captação e administrativas e ao aumento das receitas com prestação de serviços, ou seja, as tarifas cobradas do cliente.
 O balanço mostra um ajuste na Caixa, em que estamos focando no resultado para fortalecer o capital do banco e voltar a crescer  disse Arno Meyer, vice-presidente de Finanças do banco púbico.
A carteira de crédito total da Caixa chegou a R$ 700,2 bilhões ao final de março, o que indica uma redução de 2,1% em 12 meses. Essa queda é resultado de uma menor concessão de créditos novos, em especial nas operações para pessoas jurídicas. A inadimplência (atrasos acima de 90 dias) ficou praticamente estável em 2,9%.
 A redução na carteira comercial da pessoa jurídica foi mais fácil porque a demanda por crédito nesse grupo ainda não se recuperou  avaliou.
As receitas administrativas tiveram queda de 12,5%, influenciado pelo plano de demissões voluntárias feito no ano passado. Já a receita com prestação de serviços subiu 6,2%, para R$ 6,4 bilhões.
No primeiro trimestre de 2017, as receitas da Caixa eram responsáveis por 13,5% do lucro do banco. Entre janeiro e março desse ano, a fatia subiu para 18,2%.

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