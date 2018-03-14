Lojas do novo aeroporto vão vender de semijoias a pipoca e cachaça

Saguão do novo terminal de passageiros onde ficarão localizadas as lojas Crédito: Prefeitura de Vitória | Divulgação

O novo Aeroporto de Vitória terá 71 pontos comerciais e vai contar com negócios que vão de lojas para vender de cachaça, pipoca até semijoias. O número de estabelecimentos é quase três vezes maior do que o atual, com 25 unidades.

Os comércios, distribuídos entre os segmentos de alimentação, varejo e serviços, estão previstos, segundo a Infraero, para começarem a operar a partir do dia 26 deste mês, três dias antes da inauguração oficial, que prevê a vinda do presidente Michel Temer.

Até o momento, há 26 processos de concessão de áreas comerciais no terminal de passageiros encaminhados, sendo que, desse total, 14 estão homologados (com vencedor definido) e 12 encontram-se em processo de homologação.

De acordo com a estatal, na lista das unidades homologadas há tapiocaria, sorveteria, cafeteria, farmácia, lojas de alimentos naturais, de artesanato, de artigos regionais, de venda de souvenirs e ingressos, de artigos de viagem, casa de câmbio e cadeiras de massagens.

Já entre os processos que aguardam homologação, há negócios dos ramos de alimentação (chocolateria, padaria, coxinhas, pastelaria, bomboniere, cachaça, pipoca, esfirraria, gelateria), semijoias e turismo particular. O objetivo da Infraero é que metade dos 71 pontos esteja em funcionamento até o início das operações.

Os investidores que assinaram ou vierem a firmar contrato com a Infraero para atuarem na nova estrutura poderão usar o espaço por cinco anos, com possibilidade de renovação por igual período. Inicialmente, o tempo previsto era de dois anos, mas como esse prazo gerou muitas críticas, por afastar o interesse dos empreendedores, o governo federal ampliou o prazo.

PONTOS COMERCIAIS

O novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória terá 71 pontos comerciais, distribuídos entre os segmentos de alimentação, varejo e serviços. Segundo a Infraero, o objetivo é que metade desses pontos esteja em funcionamento até o início das operações.

CONCESSÃO

No momento, há 26 processos de concessão de áreas comerciais no terminal de passageiros que estão encaminhados, sendo 14 homologados (com vencedor definido) e 12 em processo de homologação.

HOMOLOGADOS

Entre os negócios homologados, estão os segmentos de alimentação (tapiocaria, sorveteria, cachorro quente, cafeteria, castanhas e glaceados e alimentos naturais), farmácia, artesanato, artigos regionais, venda de souvenirs e ingressos, artigos de viagem, casa de câmbio e cadeiras de massagens.

Fazem parte deste grupo as marcas: Acarte, Aeromix, TPC - Tapiocaria do Brasil, Doogs - hot dog gourmet, Nutty Bavarian, GSS Alimentos naturais, Empório Carnielli, LEM Ind. e Comércio, ProtecBag, Invest Viagens e Câmbio e Santa Fé Cadeiras de Massagens.

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