Lojas da Grande Vitória vão abrir até mais tarde e em feriados

Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

Em meio a tantos feriados e pontos facultativos, o ano de 2018 ainda reserva espaço para a Copa do Mundo e as eleições no seu calendário. Para o comércio, que vem de dois anos de crise, este seria o ano da virada e de recuperação do setor. Porém, esses dias não trabalhados devem trazer para a economia resultados menos positivos.

Na tentativa de minimizar essas perdas e ter melhores resultados, os lojistas apostam em algumas estratégias. Entre elas, estão estender o horário de funcionamento e abrir o estabelecimento em alguns feriados. Essas opções são as apostas dos lojistas da Associação Comercial da Praia do Canto, em Vitória, para melhorarem as vendas.

Os comerciantes estão se unindo para que as lojas funcionem em dois feriados: Finados e Tiradentes. Segundo o presidente da associação, César Saad, é preciso gerar renda e aumentar o movimento no bairro.

Neste ano, por causa dos feriados prolongados, que somam quase 15 dias de lojas fechadas, o setor deve deixar de movimentar até R$ 120 milhões só no Estado, segundo a estimativa da Federação de Comércio de bens e Serviços (Fecomércio). Por isso, o presidente da entidade, José Lino Sepulcri, recomenda que é preciso criar mecanismos para recuperar o faturamento, incentivando o consumo das famílias por meio de promoções, por exemplo.

Com menos dias trabalhados, ao final de um ano a produção e o processo de geração riqueza no Estado podem acabar diminuindo, já que o excesso dessas datas impactam não só o comércio mas também a indústria.

No país, os números para este ano são ainda mais expressivos. De acordo com a previsão da Confederação Nacional do Comércio (CNC), espera-se que no Brasil os lojistas deixem de comercializar até R$ 22 bilhões por causa dos feriados. Em 2017, o comércio varejista no país deixou de lucrar R$ 1,5 bilhão a cada feriado nacional.

De acordo com a doutora em economia e conselheira do Conselho Regional de Economia (Corecon), Julyana Covre, diante do quantitativo de dias sem atividade comercial, os empresários que optam por trabalhar precisam arcar com os custos operacionais. Às vezes, dependendo do volume de vendas, não compensa abrir, comenta.

Ainda segundo ela, os comerciantes têm que estimular o consumo com atrativos para os clientes. É preciso que eles tornem os dias da semana atrativos às compras para compensar a perda ao longo do ano devido aos feriados, afirmou.

Os únicos meses de 2018 que não terão essas folgas extras são junho, julho e agosto. Mas, no meio do calendário nacional, ainda há espaço para os jogos da Copa do Mundo, que acontecerá na Rússia de 14 de junho a 15 de julho. Na primeira fase, os Brasil terá dois jogos em dias de semana e em horário comercial, um às 9h e outro às 15h, o que deve impactar nas vendas, com lojas fechadas ou funcionários liberados para ver os jogos.