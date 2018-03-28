Limpeza do novo Aeroporto de Vitória vai custar R$ 12 milhões

O trabalho de manutenção e limpeza do novo Aeroporto de Vitória vai custar aos cofres públicos R$ 12.197.665,07. O valor cobrirá o serviço pelo período de 30 meses, a partir da emissão da ordem de serviço.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (26). A responsável pelo serviço, contratada pela Infraero, será a empresa Líder Brasil Serviços.

O contrato engloba os seguintes serviços: limpeza, higiene e conservação, copa, limpeza e movimentação de carrinhos de bagagem, controle e manejo de pragas e vetores, além de coleta, transporte e armazenamento de resíduos sólidos.

O novo terminal será inaugurado na quinta-feira (29), pelo presidente Michel Temer, e começa a operar voos domésticos a partir de sexta-feira (30), após uma novela que se arrasta por mais de 15 anos.

A primeira promessa de ampliação do terminal foi em 2002, com conclusão prevista para 2004. Em 2003, a entrega da obra foi adiada para 2005 e depois para 2006. Nos últimos 16 anos, foram muitas idas e vindas até que em 2015, o então ministro da Aviação Eliseu Padilha veio ao Espírito Santo assinar a nova ordem de serviço para retomada das obras.