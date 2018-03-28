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Custo extra

Limpeza do novo Aeroporto de Vitória vai custar R$ 12 milhões

O extrato do contrato válido por um período de 30 meses foi publicado no Diário Oficial da União

Publicado em 27 de Março de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 21:08
O trabalho de manutenção e limpeza do novo Aeroporto de Vitória vai custar aos cofres públicos R$ 12.197.665,07. O valor cobrirá o serviço pelo período de 30 meses, a partir da emissão da ordem de serviço.
O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (26). A responsável pelo serviço, contratada pela Infraero, será a empresa Líder Brasil Serviços.
>Especial 24 horas de reportagens sobre o aeroporto
O contrato engloba os seguintes serviços: limpeza, higiene e conservação, copa, limpeza e movimentação de carrinhos de bagagem, controle e manejo de pragas e vetores, além de coleta, transporte e armazenamento de resíduos sólidos.
especial
O novo terminal será inaugurado na quinta-feira (29), pelo presidente Michel Temer, e começa a operar voos domésticos a partir de sexta-feira (30), após uma novela que se arrasta por mais de 15 anos. 
A primeira promessa de ampliação do terminal foi em 2002, com conclusão prevista para 2004. Em 2003, a entrega da obra foi adiada para 2005 e depois para 2006. Nos últimos 16 anos, foram muitas idas e vindas até que em 2015, o então ministro da Aviação Eliseu Padilha veio ao Espírito Santo assinar a nova ordem de serviço para retomada das obras. 
Prometida para setembro de 2017, o novo terminal só será inaugurado neste ano. A nova pista, com 2.058 metros, vai ultrapassar atual que tem 1.750 metros. E enquanto a estrutura atual atende a 3,3 milhões de pessoas, a nova suportará mais 6,5 milhões de usuários.  

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