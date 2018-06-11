Liminar que vetava leilão de distribuidoras da Eletrobras é derrubada

Central Nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro Crédito: Eletrobras/Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), com sede no Rio de Janeiro, derrubou a decisão da primeira instância da Justiça trabalhista que impedia a privatização de cinco das seis distribuidoras da Eletrobras que operam no Norte e Nordeste do país. A informação foi divulgada pela Advocacia-Geral da União (AGU), nesta segunda-feira (11).

O leilão das empresas havia sido suspenso pela juíza do trabalho Raquel de Oliveira Maciel, que também determinou um estudo sobre o impacto da privatização nos contratos de trabalho em curso. A decisão envolve as empresas que operam em Rondônia, Acre, Alagoas, Piauí e Amazonas. A empresa de Roraima, que também deve ser privatizada, não é citada no processo.

A decisão que liberou a venda das estatais de distribuição de energia foi tomada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, desembargador Fernando Antonio Zorzenon. Segundo a AGU, o magistrado levantou dúvidas sobre a competência da juíza do Rio para analisar o caso, uma vez que as distribuidoras que serão vendidas não estão localizadas no estado.

O desembargador do TRT1 também analisou ser prematuro alegar que há ameaças aos direitos trabalhistas dos empregados da Eletrobras antes mesmo da publicação do edital de privatização.