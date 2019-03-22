Leilão do Porto de Vitória acontece nesta sexta-feira; veja ao vivo

Área do Cais de Capuaba, no complexo do Porto de Vitória Crédito: Divulgação/Codesa

Com lances a partir de R$ 1, acontece na manhã desta sexta-feira (22) o leilão de uma área do Porto de Vitória. O local, situado no Cais de Capuaba, vai ser utilizado para a construção do Terminal de Granéis Líquidos, que vai movimentar produtos como diesel, gasolina, álcool e biodiesel. Ficará responsável pela construção quem arrematar o complexo. O leilão acontece na sede B3 (antiga Bovespa), em São Paulo, e tem transmissão ao vivo pela internet. Clique aqui para assistir . É preciso fornecer dados como e-mail e cidade em um breve cadastro para acompanhar o leilão on-line.

De acordo com o governo federal, o valor de R$ 1,00 como lance mínimo se justifica pela intenção de promover investimentos, melhorar a prestação dos serviços dos portos e obter a redução dos custos logísticos. Além disso, a empresa vencedora também deverá construir todo o maquinário e infraestrutura necessária para a movimentação de líquidos, segundo informou a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

A expectativa é de que a empresa vencedora do leilão invista cerca de R$ 120 milhões antes de iniciar a movimentação de líquidos no terminal. Além do valor a ser investido, a empresa deverá pagar um aluguel fixo no valor de R$ 53.933,54 e um valor variável de R$ 4,05 por cada tonelada movimentada.

De acordo com a assessoria de imprensa da Companhia Docas do Espí­rito Santo (Codesa), o terminal vai aumentar em aproximadamente 700.000 toneladas por ano a movimentação de cargas no Porto de Vitória. A concessão será válida por 25 anos.

Segundo consta no edital, os quatro primeiros anos devem ser utilizados para a empresa fazer as adequações necessárias para o início da operação. Somente no quinto ano é que o contrato exige uma movimentação mínima de 113.120 toneladas.