Leilão de campos de petróleo tem início pelas áreas da Bacia de Santos

Navio-plataforma na Bacia de Santos Crédito: Steferson Faria/Agência Petrobras

A 15ª Rodada de petróleo, realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na manhã desta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, começou pelas áreas da Bacia de Santos. Com a retirada de dois blocos, foram ofertadas seis áreas. Deste total, três áreas foram arrematadas. A surpresa foi que a Petrobras não fez lances por nenhuma dos futuros campos.

A Exxon, que se associou a QPI, levou duas áreas na Bacia de Santos. O bloco chamado S-M-536 foi arrematado pelas companhias com bônus de R$ 165 milhões, acima do bônus mínimo de R$ 35,7 milhões.

Já o consórcio formado entre Chevron, Repsol e Wintershall levou outro bloco. Ofereceu bônus de R$131,9 milhões, maior que o bônus mínimo de R$ 21,337 milhões.

Assim, a Bacia de Santos gerou arrecadação de R$ 346,430 milhões e um ágio médio de 235,41%. A Shell também fez proposta, mas não levou.

BACIA POTIGUAR

A segunda Bacia a ser licitada foi a de Potiguar, no mar do Rio Grande do Norte. Foram arrematados sete blocos. A alemã Wintershall, a Petrobras e a Shell levaram três áreas cada.

A alemã, que faz sua estreia no Brasil, tem tornado-se uma das surpresas até o momento. Em uma dessas áreas, a Wintershall ofereceu bônus de R$ 57,304 milhões, acima do bônus mínimo de R$ 6,842 milhões. Ao todo, a companhia gastou pouco mais de R$ 98 milhões com bônus de assinatura nas três áreas arrematadas.

Em seguida, a Petrobras levou três áreas, sendo duas em parceria com a Shell. Já a Shell, dos três blocos conquistados, levou uma área sozinha.