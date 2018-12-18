Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Privatização

Leilão da Ceal é adiado para o dia 28 de dezembro

De acordo com o novo cronograma, a nova data de entrega dos documentos dos interessados na empresa será 27 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 22:12

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 22:12

Desafios no setor energético Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O leilão de privatização da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) foi adiado para o dia 28 de dezembro, informou nesta segunda-feira (17) a Eletrobras em comunicado ao mercado. Inicialmente, o certame estava marcado para próxima quarta-feira (19).
No comunicado, a Eletrobras não informou o motivo do adiamento. De acordo com o novo cronograma, a nova data de entrega dos documentos dos interessados na empresa será 27 de dezembro. A sessão pública para a abertura das propostas será realizada às 17h do dia 28.
A privatização da Ceal estava suspensa devido a uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, a pedido do governo de Alagoas. O estado questiona na Justiça o não pagamento de repasses por parte da União durante o processo de federalização da Ceal, no final da década de 1990. No final de novembro, o ministro revogou a liminar que impedia a realização do certame.
A Ceal será a última de seis distribuidoras da Eletrobras a ser privatizada. A, penúltima, a Amazonas Energia, foi arrematada em leilão pelo consórcio formado pela Oliveira Energia e a Atem, no último dia 10 após diversos adiamentos do leilão. O certame foi marcado por diversos questionamentos na Justiça.
Ainda na segunda-feira da semana passada, uma decisão do desembargador Marcos de Oliveira Cavalcante, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região, chegou a suspender os efeitos do leilão. Dois dias depois, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira, validou a venda da distribuidora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados