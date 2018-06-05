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Discussão

Justiça suspende privatização de distribuidoras da Eletrobras

Decisão determina estudo sobre impactos da operação nos contratos de trabalho

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 13:39
Fachada da empresa Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO
A Justiça do Trabalho suspendeu o processo de privatização das distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras que operam no Norte e Nordeste do país. Na decisão, a Justiça determina ainda que a estatal apresente no prazo de até 90 dias estudo sobre o impacto da privatização nos contratos de trabalho em curso.
A Eletrobras informou ao mercado que analisará as medidas cabíveis.
O que se busca agora, é um estudo sobre os impactos da privatização das requerentes nos contratos de trabalho, levando em consideração formas de proteção ao emprego e regras para a ocorrência de demissões, viabilizando o reaproveitamento e a qualificação dos empregados no casso de mudanças tecnológica e organizacionais, escreveu a juíza Raquel de Oliveira Maciel, na decisão.
As seis distribuidoras que a Eletrobras tenta colocar à venda desde 2016 operam em Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre, Alagoas, e Piauí. A venda é um processo que corre de maneira separada à privatização de toda a Eletrobras  que está em análise pela Câmara.
Na semana passada, o Tribunal de Contas da União (TCU) liberou a publicação do edital para a privatização das empresas.

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