Justiça suspende privatização de distribuidoras da Eletrobras

Fachada da empresa Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A Justiça do Trabalho suspendeu o processo de privatização das distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras que operam no Norte e Nordeste do país. Na decisão, a Justiça determina ainda que a estatal apresente no prazo de até 90 dias estudo sobre o impacto da privatização nos contratos de trabalho em curso.

A Eletrobras informou ao mercado que analisará as medidas cabíveis.

O que se busca agora, é um estudo sobre os impactos da privatização das requerentes nos contratos de trabalho, levando em consideração formas de proteção ao emprego e regras para a ocorrência de demissões, viabilizando o reaproveitamento e a qualificação dos empregados no casso de mudanças tecnológica e organizacionais, escreveu a juíza Raquel de Oliveira Maciel, na decisão.

As seis distribuidoras que a Eletrobras tenta colocar à venda desde 2016 operam em Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre, Alagoas, e Piauí. A venda é um processo que corre de maneira separada à privatização de toda a Eletrobras  que está em análise pela Câmara.