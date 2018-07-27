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impasse

Justiça nega proposta de acordo feita pela Vale para construir ferrovia

Juiz justificou que o interesse em conciliar deveria partir da União e não da mineradora

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 14:38
A proposta da Vale de solucionar amigavelmente o conflito para construção da ferrovia EF-118, um ramal entre Vitória a Presidente Kennedy, foi negada pela Justiça Federal. O impasse começou quando a União comunicou que usaria os recursos de renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) - que é administrada pela mineradora - para implementar a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico),  quebrando a promessa de aplicar o dinheiro no projeto da EF-118.  
Para impedir que essa transferência de recursos inviabilize o investimento no Sul do Espírito Santo, o governo estadual ingressou com uma ação civil pública na Justiça e, em resposta, a Vale propôs uma audiência de conciliação com as partes.  
Em decisão sua decisão, porém, o juiz Luiz Henrique Horsth da Matta, da 4ª Vara Federal Cível,  considerou que "não é pertinente a marcação de audiência de conciliação como sugeriu a Vale em manifestação, uma vez que a ré União não manifestou intento de conciliar". O magistrado também excluiu do processo os questionamentos sobre validade do investimento cruzado, entendendo que, pela lei, essa estratégia pode ser aplicada em casos de interesse nacional.
Matta negou  ainda o pedido do governo do Estado para que a União divulgue os estudos técnicos preliminares e tratativas com a Vale. Segundo a despacho, o processo ainda se encontra em fase preliminar e posteriormente será divulgado e passará por audiência pública. "O processo administrativo terá fase pública onde todos documentos serão de amplo acesso para consulta, não havendo motivos, neste momento, para expor a fase que ainda é de estudos técnicos", diz a decisão. 

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