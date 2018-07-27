Justiça nega proposta de acordo feita pela Vale para construir ferrovia

A proposta da Vale de solucionar amigavelmente o conflito para construção da ferrovia EF-118, um ramal entre Vitória a Presidente Kennedy, foi negada pela Justiça Federal. O impasse começou quando a União comunicou que usaria os recursos de renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) - que é administrada pela mineradora - para implementar a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), quebrando a promessa de aplicar o dinheiro no projeto da EF-118.

Para impedir que essa transferência de recursos inviabilize o investimento no Sul do Espírito Santo, o governo estadual ingressou com uma ação civil pública na Justiça e, em resposta, a Vale propôs uma audiência de conciliação com as partes.

Em decisão sua decisão, porém, o juiz Luiz Henrique Horsth da Matta, da 4ª Vara Federal Cível, considerou que "não é pertinente a marcação de audiência de conciliação como sugeriu a Vale em manifestação, uma vez que a ré União não manifestou intento de conciliar". O magistrado também excluiu do processo os questionamentos sobre validade do investimento cruzado, entendendo que, pela lei, essa estratégia pode ser aplicada em casos de interesse nacional.