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Polêmica

Justiça libera exportações de animais vivos

Decisão do TRF-3 veio após juiz federal proibir exportação de gado vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 12:21

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 12:21

Atendendo a pedido do governo federal, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região liberou a exportação de animais vivos em todo o país.
A decisão é válida até o julgamento do mérito de uma ação movida pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que contesta a prática. O debate sobre a venda de animais vivos ganhou destaque depois que uma decisão do juiz federal Djalma Moreira Gomes, da 25.ª Vara Federal de São Paulo, definiu a proibição das exportações de gado vivo a partir do Brasil.
Gado: exportação de animal vivo foi alvo de polêmica Crédito: Reprodução
Por causa dessa decisão, divulgada na última sexta-feira (2), um navio com 25 mil bois embarcados, com destino à Turquia, ficou impedido de seguir viagem. A liminar acabou derrubada no sábado (3), e o navio - que abrigava animais de propriedade da Minerva Foods - pôde seguir viagem em seguida.
O governo federal se posicionou contra a medida, uma vez que a exportação de animais vivos é uma atividade que ocorre há anos, tendo amparo da legislação brasileira, com regras definidas pelo Ministério de Agricultura.
Foi esse entendimento que norteou a sentença proferida na segunda-feira (5) pelo Tribunal da 3ª Região.

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