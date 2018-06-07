Justiça do RN suspende tabela do frete para duas empresas do estado

Manifestação de caminhoneiros na BR 101, em Viana Crédito: Vitor Jubini

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte concedeu uma liminar, na manhã desta quinta-feira (7), em que suspende os efeitos, para duas empresas, da Medida Provisória que instituiu uma política de preço mínimo no transporte rodoviário de carga no país. A decisão abre caminho para outras ações judiciais contra a tabela do frete estabelecida pelo governo.

A 8ª Vara atendeu a um pedido feito das empresas L. Praxedes Gomes e Maresal Sociedade Salineira. Elas ficam desobrigadas de adotar a tabela de preços, aprovada pela Agência Nacional de Transportes (ANTT) e que está em vigor desde 30 de maio.

A agência já foi notificada e informou que a área jurídica do órgão está analisando a decisão e sua abrangência. A Advocacia-Geral da União (AGU) irá recorrer, para tentar derrubar a liminar, assim que for notificada.