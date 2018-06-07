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Liminar

Justiça do RN suspende tabela do frete para duas empresas do estado

Decisão abre caminho para outras ações contra medida do governo

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 18:30
Manifestação de caminhoneiros na BR 101, em Viana Crédito: Vitor Jubini
A Justiça Federal do Rio Grande do Norte concedeu uma liminar, na manhã desta quinta-feira (7), em que suspende os efeitos, para duas empresas, da Medida Provisória que instituiu uma política de preço mínimo no transporte rodoviário de carga no país. A decisão abre caminho para outras ações judiciais contra a tabela do frete estabelecida pelo governo.
A 8ª Vara atendeu a um pedido feito das empresas L. Praxedes Gomes e Maresal Sociedade Salineira. Elas ficam desobrigadas de adotar a tabela de preços, aprovada pela Agência Nacional de Transportes (ANTT) e que está em vigor desde 30 de maio.
A agência já foi notificada e informou que a área jurídica do órgão está analisando a decisão e sua abrangência. A Advocacia-Geral da União (AGU) irá recorrer, para tentar derrubar a liminar, assim que for notificada.
O frete mínimo fez parte do acordo com os caminhoneiros para acabar com a greve e resultou no aumento do custo do transporte, com críticas de todo o setor produtivo e inclusive de parte do governo. Pressionado, o Executivo já indicou que vai recuar, fazendo ajustes na tabela. A assessoria de imprensa da ANTT informou que a tabela continua em discussão e análise no órgão.

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