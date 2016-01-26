Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Justiça condena Telexfree a pagar R$ 24 mil a divulgador
Pirâmide

Justiça condena Telexfree a pagar R$ 24 mil a divulgador

O pedido foi julgado parcialmente procedente e ainda cabe recurso por parte da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2016 às 16:35

Publicado em 26 de Janeiro de 2016 às 16:35

Divulgadores da Telexfree no Espírito Santo estão conseguindo na Justiça indenizações pelo dinheiro aplicado na empresa, acusada de ser pirâmide financeira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados