Justiça condena Telexfree a pagar R$ 24 mil a divulgador

Divulgadores da Telexfree no Espírito Santo estão conseguindo na Justiça indenizações pelo dinheiro aplicado na empresa, acusada de ser pirâmide financeira.
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