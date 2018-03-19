Justiça condena Correios por atrasar entrega de anel de noivado

Paris Crédito: Divulgação

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) foi condenada a indenizar um homem em R$ 2 mil por atrasar a entrega de um anel de noivado. A demora o impediu de pedir a namorada em casamento aos pés da Torre Eiffel, em Paris, como tinha planejado. A decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) 1ª Região sobre o pagamento de danos morais foi unânime.

Em sua defesa, o Correios alegou que a relação contratual era entre o cliente e a loja em que ele comprou a joia. No entanto, o processo comprovou que o anel comprado pelo noivo foi postado pela loja em 18 de dezembro de 2009, com prazo de entrega de um dia útil. Porém, por falha nos serviços prestados pelos Correios, só foi efetivamente entregue em 29 de dezembro de 2009, no fim da tarde, quando o casal já tinha embarcado para Paris, na França.