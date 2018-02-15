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Redução

Juro para pessoa física cai em janeiro para menor nível desde 2015

Taxa anual, no entanto, ainda está acima de 100%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:29

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:29

Cartão de crédito Crédito: Pixabay
Após mais de um ano do ciclo de redução de juros pelo Banco Central  a primeira queda foi em outubro de 2016 , os juros ao consumidor atingiram o menor nível desde 2015. Levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) mostra que a taxa média de juros para pessoa física caiu para 7,29% ao mês em janeiro  132,65% ao ano , a taxa mais baixa desde setembro de 2015.
Em dezembro, o juro era de 7,33% ao mês e 133,70% ao ano. Há um ano, em janeiro de 2017, a taxa média de juro para pessoa física era de 8,12% ao mês e de 155,20% ao ano. Todas as seis linhas de crédito pesquisadas para pessoas físicas tiveram redução no mês passado.
No caso das linhas de crédito para pessoas jurídicas, a taxa média caiu de 4,17% ao mês (63,27% ao ano) em dezembro de 2017 para 4,14% ao mês (62,71% ao ano) em janeiro de 2018, o que também é a menor taxa de juros desde setembro de 2015. As três linhas de crédito tiveram queda nos juros. As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser reduzidas em janeiro, resultado que marca a décima quarta redução consecutiva.
Segundo a Anefac, o resultado pode ser atribuído à redução da taxa básica de juros, à expectativa de novos cortes frente à redução da inflação e à melhora no cenário econômico para 2018. Assim, a associação trabalha com a perspectiva de novas reduções da Selic, tendo em vista a melhora das expectativas quanto à redução da inflação bem como na melhora fiscal.
É um cenário diferente do previsto pelo 'Top 5' do Boletim Focus, grupo de economistas que mais acerta as projeções. O grupo acredita que o corte do BC da taxa básica de juros, na semana passada, foi o último deste ciclo de afrouxamento, que levou a Selic à nova mínima histórica de 6,75%.

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