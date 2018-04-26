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Banco Central

Juro do rotativo do cartão de crédito sobe novamente e atinge 334,5%

Taxa do cartão de crédito é a mais elevada desse segmento e também a mais alta entre todas as avaliadas pelo BC

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 14:31
Cartão de crédito Crédito: Pixabay
O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito subiu 2,1 pontos porcentuais de fevereiro para março, informou o Banco Central. Com isso, a taxa passou de 332,4% em fevereiro para 334,5% ao ano em março.
O juro do rotativo é a taxa mais elevada desse segmento e também a mais alta entre todas as avaliadas pelo BC. Dentro desta rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular passou de 239,1% para 243,5% ao ano de fevereiro para março. Neste caso, são consideradas as operações com cartão rotativo em que houve o pagamento mínimo da fatura.
Já a taxa de juros da modalidade rotativo não regular passou de 399,6% para 397,6% ao ano. O rotativo não regular inclui as operações nas quais o pagamento mínimo da fatura não foi realizado.
No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro caiu de 174,3% para 169,3% ao ano.
Considerando o juro de todas as operações oferecidas no cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 74,7% para 74,0% de fevereiro para março.
Em abril de 2017, começou a valer a nova regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A intenção do governo com a nova regra é permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recue, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado.
Concessões
As concessões totais no crédito livre subiram 12,7% em março ante fevereiro, para R$ 277,8 bilhões. Houve avanço de 7,1% em 12 meses até março.
No crédito para pessoas físicas, as concessões subiram 10,4% em março ante fevereiro, para R$ 152,8 bilhões. Em 12 meses até março, há alta de 3,2%.
Já no caso de pessoas jurídicas, as concessões subiram 15,7% em março ante fevereiro, para R$ 125,1 bilhões. Em 12 meses até março, o avanço é de 3,2%.

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