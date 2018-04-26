Juro do rotativo do cartão de crédito sobe novamente e atinge 334,5%

Cartão de crédito Crédito: Pixabay

O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito subiu 2,1 pontos porcentuais de fevereiro para março, informou o Banco Central. Com isso, a taxa passou de 332,4% em fevereiro para 334,5% ao ano em março.

O juro do rotativo é a taxa mais elevada desse segmento e também a mais alta entre todas as avaliadas pelo BC. Dentro desta rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular passou de 239,1% para 243,5% ao ano de fevereiro para março. Neste caso, são consideradas as operações com cartão rotativo em que houve o pagamento mínimo da fatura.

Já a taxa de juros da modalidade rotativo não regular passou de 399,6% para 397,6% ao ano. O rotativo não regular inclui as operações nas quais o pagamento mínimo da fatura não foi realizado.

No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro caiu de 174,3% para 169,3% ao ano.

Considerando o juro de todas as operações oferecidas no cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 74,7% para 74,0% de fevereiro para março.

Em abril de 2017, começou a valer a nova regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A intenção do governo com a nova regra é permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recue, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado.

Concessões

As concessões totais no crédito livre subiram 12,7% em março ante fevereiro, para R$ 277,8 bilhões. Houve avanço de 7,1% em 12 meses até março.

No crédito para pessoas físicas, as concessões subiram 10,4% em março ante fevereiro, para R$ 152,8 bilhões. Em 12 meses até março, há alta de 3,2%.