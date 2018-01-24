Julgamento do ex-presidente Lula leva tensão ao mercado

Alta na bolsa que agora tem novo nome B3 Brasil Bolsa Balcão Crédito: Reprodução/YouTube

Vai ter transmissão ao vivo e ansiedade pelo placar, mas não tem nada a ver com Copa do Mundo. O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, será acompanhado pelo mercado financeiro como se ocorresse na Rússia, tamanha é a expectativa com relação aos seus resultados. É a chamada Tensão Pré-Lula (TPL), que despertou cautela nesta terça-feira entre investidores e fez o dólar subir 0,9%, encostando em R$ 3,24, e a Bolsa cair 1,22%, perdendo o patamar recorde da véspera. Bancos e corretoras, em sua maioria, apostam na condenação do petista e em sua inelegibilidade, mas sabem que minúcias judiciais podem levar a consequências inesperadas para seus bolsos. Para se preparar para o evento, os agentes recorreram a advogados, consultores políticos disponíveis em tempo real, fluxogramas e até bolões.

A consultoria política Arko Advice tem recebido 30 ligações por dia de investidores interessados em informações sobre o julgamento e montou operação especial para mantê-los informados nesta quarta-feira, em tempo real, via e-mail e WhatsApp.

 O mercado está mais habituado ao processo político do que ao judicial, então surgem muito mais dúvidas  diz o vice-presidente da Arko, Cristiano Noronha, que vê os agentes do mercado preocupados com filigranas.  Perguntam coisas superespecíficas, como, por exemplo, se cabe embargo infringente no caso de uma divergência de pena, mesmo em condenação unânime, e quantos dias depois do acórdão esses embargos serão publicados.

PARA FÃS DE SÉRIES DE TRIBUNAL

Outra consultoria, a Eurasia, fez nesta terça-feira teleconferência com clientes, depois de distribuir, na véspera, nota ao mercado respondendo às principais dúvidas  o Guia rápido para o julgamento de Lula. Esse guia ainda ressalta que será possível acompanhar o julgamento pelo canal do TRF-4 no YouTube. Os requisitos são falar português e ser fã de séries de tribunal.

A Eurasia atribui projeções numéricas, mais palatáveis para investidores, aos possíveis desdobramentos do julgamento. Os analistas preveem que a condenação de Lula será confirmada hoje, mas provavelmente com algum tipo de divergência, que permitirá a apresentação de embargos infringentes. Ainda assim, acreditam que esses recursos não serão suficientes para permitir a candidatura: para a Eurasia, as chances de o nome de Lula estar nas urnas estão entre 30% e 40%. Caso o petista consiga se candidatar, a consultoria vê 30% de chances de vitória.

Já os operadores consideram que as minúcias jurídicas ficam mais claras na forma de fluxogramas, no estilo chaves da Copa, que mostram as fases de Lula, com dois resultados possíveis: elegível ou inelegível. Circula entre agentes de bancos e corretoras, via WhatsApp, um desses fluxogramas, elaborado pela Garde Asset.

Enquanto roem as unhas, os operadores se protegem com o que têm em mãos  quase sempre derivativos. Tem crescido a busca por contratos de opções de venda, que limitam eventuais prejuízos em caso de desvalorização intensa.

 É uma semana em que o cara que opera compra seguro para se proteger, o que sai mais barato do que vender a posição e esperar  diz Rodrigo Marcatti, da Veedha Investimentos.

Para aliviar a tensão, o mercado financeiro recorre aos bolões. No caso do julgamento de Lula, porém, observa Marcatti, cerca de 90% dos apostadores preveem que Lula será condenado, o que dificulta ganhos substanciais para os acertadores.

 Fizemos um bolão sobre o placar da derrota de Lula: 3x0 ou 2x1. O mercado acredita em 3x0, porque isso inviabilizaria a candidatura Lula. Já o placar de 2x1 abre espaço para contestações  conta o chefe de uma corretora.

Americana nascida no Brasil, a analista financeira Bianca Taylor tem penado no que chama de missão impossível: explicar para seus colegas em Boston o que está acontecendo com Lula e a corrida eleitoral. Ela coordena a unidade de investimentos para América Latina da Loomis Sayles, que administra US$ 268,1 bilhões. A tarefa tem exigido contato com analistas políticos, além de viagens a Brasília.

 Falei com muita gente, e o assunto do julgamento do Lula surgiu em todas essas conversas  conta Bianca.  Também falamos muito com advogados. Aliás, temos tido que falar mais com eles do que com os próprios políticos.

Mesmo para instituições que focam em investimentos de longo prazo, o julgamento domina as atenções.

 Temos de conversar com consultores políticos e advogados. Infelizmente, isso virou praxe para se investir na América Latina  explica William Landers, gestor dos fundos da BlackRock, gigante que gere US$ 6 trilhões globalmente.

A expectativa é que a Bolsa devolva um pouco dos ganhos das últimas semanas se o placar for 2x1 ou, em cenário totalmente inesperado, se Lula for absolvido. Este ano, o Ibovespa já bateu dez recordes, tendo ultrapassado os 81 mil pontos na esteira do bom humor internacional. Mas Landers observa que, a despeito do veredito de hoje, a perspectiva continua positiva para a Bolsa, devido à melhora da economia e à queda dos juros. Já o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, observa que, mesmo se a condenação não for unânime, não haverá grande efeito no mercado.

 Se o placar for de 2x1 e o mercado azedar, representará uma boa oportunidade de compra para os investidores. Mas, a verdade é que, ainda que eu ficasse chocado com uma absolvição, isso não significaria que o Lula teria mais chances de ganhar nas urnas  diz Landers.

O advogado Alberto Rollo, especializado em direito eleitoral, fez teleconferência esta semana com uma grande corretora sobre o julgamento: