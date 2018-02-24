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Jucá sugere ministro do Planejamento para suceder Meirelles na Fazenda

Técnico bem avaliado pelo Palácio do Planalto, Oliveira caiu nas graças de Jucá durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 18:39

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 18:39

O líder do governo no Senado, Romero Jucá Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Diante da ofensiva do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para se lançar candidato à Presidência da República, grupos do PMDB capitaneados pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), já começaram a discutir nomes para a sucessão na pasta. Segundo interlocutores do Planalto, Jucá defende que o eventual substituto seja o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.
Técnico bem avaliado pelo Palácio do Planalto, Oliveira caiu nas graças de Jucá durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando era secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Com a troca de governo, o próprio senador assumiu o Planejamento e colocou Oliveira - que conhecia de perto todos os problemas da área fiscal - como seu secretário-executivo.
Oliveira acabou assumindo o comando do Planejamento depois que Jucá foi flagrado num áudio no qual conversava com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. No diálogo, o peemedebista dizia que era preciso estancar a sangria provocada pela operação Lava-Jato. A repercussão negativa obrigou o então ministro a se afastar e deixar o número dois da pasta no lugar. De lá para cá, Jucá e Oliveira têm trabalhado com proximidade na agenda econômica.
Interlocutores da Fazenda, no entanto, dizem que o nome de Oliveira não é a preferência. Caso decida, de fato, sair do cargo para ser candidato, algo que ainda depende de uma negociação com o Palácio do Planalto, Meirelles defende como sucessores pessoas de sua própria equipe, como o secretário-executivo da Fazenda, Eduardo Guardia, ou o secretário de Acompanhamento Econômico, Mansueto Almeida.
Nos últimos dias, Meirelles intensificou a movimentação para lançar a candidatura à Presidência. O ministro concedeu uma série de entrevistas a rádios. Numa delas afirmou que sua carreira e seu histórico profissional lhe dão condições de postular uma candidatura. O ministro contou ainda que "cansa" de ouvir pedidos para que ingresse na corrida eleitoral, mas repetiu que só baterá o martelo no início de abril. O prazo final é o dia 07 do próximo mês.
Ao ser questionado sobre quais fatores levará em consideração para definir se vai ou não concorrer ao Planalto, ele disse que a decisão vai depender de uma disposição pessoal, além de estrutura partidária e também da receptividade dos próprios eleitores. Cada vez mais distanciado de seu próprio partido, o PSD, Meirelles vê como sua chance ser o candidato do governo.
O problema é que o presidente Michel Temer também passou a ver maiores chances de se lançar a uma reeleição. Embora tanto ele quanto Meirelles tenham baixíssima intenção de voto nas pesquisas, o Planalto acredita que o presidente passar a ter chances reais depois da decisão de decretar uma intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, Meirelles ligou para Temer e pediu ao presidente para marcar uma reunião para discutir sucessão presidencial.

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