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Empreendedorismo

Jovens estão no comando de quase 70 mil empresas no Espírito Santo

A maior parte dos empresários antes dos 30 anos é do sexo masculino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 23:33

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 23:33

Mesmo formanda em Química e atuado na área por alguns anos, Rayssa Pontes Thebaldi começou a fazer sucesso com criações de moda e abriu a própria empresa Crédito: Marcelo Prest | GZ
Sem medo de arriscar, jovens estão abrindo mão do emprego de carteira assinada para investir no próprio negócio. Para se ter uma ideia, do total de 440.522 empresas ativas no Espírito Santo, 69.972 são comandadas por empreendedores com até 30 anos, conforme dados da Junta Comercial do Estado. Ainda de acordo com o levantamento, 38.144 empresas contam com sócios do sexo masculino, contra 31.828 do sexo feminino.
Recente pesquisa da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores (Conaje) revela que 25% dos empreendedores investiram em uma empresa por identificarem uma oportunidade de negócio.
> Leia mais matérias da editoria de Economia
Foi o que aconteceu com Rayssa Pontes Thebaldi, de 28 anos. Ela é formada em Química e trabalhou por oito anos na área controle de produção e qualidade de uma multinacional. A jovem começou a elaborar as próprias roupas de moda praia e de academia e, com o tempo, foi chamando a atenção de outras pessoas. Com o sucesso, ela criou a marca Água Azul e passou a comercializar as peças.
Criei um perfil no Instagram, uma amiga tirou as fotos e, em setembro, passei a vender os produtos da minha marca pela rede social. O crescimento das vendas foi tão grande que em dezembro precisei abrir mão do emprego para investir no que acreditava
Rayssa Pontes Thebaldi
Ela reconhece que o emprego anterior pagava bem, porém resolveu deixar o lado empreendedor falar mais alto. Na mineradora tinha um ótimo salário, mas achava que eu estava acomodada. Sempre tive essa veia empreendedora, apesar de não ter curso ligados à moda, comenta.
Rayssa conta que hoje já são quase 10 mil seguidores no Instagram. Para ela, ter o próprio negócio tem sido bastante desafiador. Quando você percebe que o que você faz agrada outras pessoas, dá coragem para investir ainda mais. Tem que correr atrás para as coisas darem certo. O resultado é muito gratificante, conta.
Géssica Cabral é proprietária de um estúdio de micropigmentação, em sociedade com a mãe, Vanessa Cabral Crédito: Marcelo Prest | GZ
Já Géssica Cabral, de 26 anos, cresceu vendo a mãe trabalhar no ramo de beleza. Mas durante toda a juventude tinha certeza de que não queria atuar nesse segmento e acabou ingressando na faculdade de Direito. Foi só com o tempo que ela enxergou no ramo grandes oportunidades.
Comecei o curso achando que ficaria rica e que era isso que queria. Com o tempo, vi que minha mãe precisava de ajuda e a advocacia foi ficando de lado, conta Géssica que se especializou em micropigmentação e hoje dá até cursos na área.
Agora me sinto muito realizada. Tenho meu apartamento, meu carro e consigo ganhar até quatro vezes mais do que meus colegas que seguiram na advocacia, ressalta a moça que é proprietária de um estúdio de micropigmentação, em sociedade com a mãe, Vanessa Cabral.
 

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