Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nomeação

Joaquim Levy é o novo presidente do BNDES

Com extensa experiência em gestão pública, PhD em economia pela Universidade de Chicago, Joaquim Levy deixa a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe econômica do governo do presidente eleito

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda é indicado para assumir a presidência do BNDES Crédito: Edson Chagas
A assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta segunda-feira (12) que o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy será o presidente do BNDES no governo de Jair Bolsonaro. O economista Joaquim Levy aceitou o convite e será indicado para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), diz o texto.
Com extensa experiência em gestão pública, PhD em economia pela Universidade de Chicago, Joaquim Levy deixa a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe econômica do governo do presidente eleito. O contrato de Levy no Banco Mundial termina em 2021 e não seria renovado.
Próximo a Guedes, o nome sofria resistência entre alguns integrantes da equipe de Bolsonaro por Joaquim Levy ter sido ministro da Fazenda da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele comandou a economia do país no primeiro ano do segundo mandato de Dilma, até dezembro de 2015.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados