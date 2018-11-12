Joaquim Levy é o novo presidente do BNDES

A assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta segunda-feira (12) que o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy será o presidente do BNDES no governo de Jair Bolsonaro. O economista Joaquim Levy aceitou o convite e será indicado para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), diz o texto.
Com extensa experiência em gestão pública, PhD em economia pela Universidade de Chicago, Joaquim Levy deixa a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe econômica do governo do presidente eleito. O contrato de Levy no Banco Mundial termina em 2021 e não seria renovado.
Próximo a Guedes, o nome sofria resistência entre alguns integrantes da equipe de Bolsonaro por Joaquim Levy ter sido ministro da Fazenda da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele comandou a economia do país no primeiro ano do segundo mandato de Dilma, até dezembro de 2015.