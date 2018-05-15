JBS fecha acordo com bancos de R$ 12,2 bilhões

Pouco depois do anúncio sobre o acordo com os bancos, a JBS divulgou os resultados do primeiro trimestre Crédito: Divulgação

A JBS anunciou nesta segunda-feira (14), em comunicado, que fechou um acordo de normalização de dívidas com bancos no Brasil e exterior para manutenção das linhas de crédito de cerca de R$ 12,2 bilhões por 36 meses, a partir de julho. A partir de janeiro de 2019, a JBS deve começar a amortizar cerca de 25% do principal da dívida até fim do período, em julho de 2021.

Segundo o comunicado, o acordo é consequência da redução da alavancagem global, do bom desempenho financeiro, da solidez de suas operações e da perspectiva de geração positiva de caixa. O valor representa 78% do total das dívidas.

A celebração deste Acordo de Normalização demonstra a confiança das instituições financeiras na gestão da Companhia e contribui para uma significativa extensão do prazo médio de vencimento das nossas dívidas, assegurando a liquidez financeira e a continuidade do bom desempenho operacional, comentou José Batista Sobrinho, CEO Global da JBS.

RESULTADOS

Pouco depois do anúncio sobre o acordo com os bancos, a JBS divulgou os resultados do primeiro trimestre. A empresa registrou lucro líquido de R$ 506,5 milhões no período, uma alta de 43,% na comparação com igual período do ano passado. Incluindo a fatia dos minoritários, o lucro foi de R$ 588,2 milhões, avanço de 41,1% na mesma comparação.

Segundo a empresa, o desempenho operacional de unidades da empresa no exterior, o controle das despesas e um efeito contábil na linha de impostos ofuscaram um resultado mais fraco no Brasil.

A receita líquida consolidada somou R$ 39,78 bilhões entre janeiro e março, um aumento de 5,8%, com destaque para as unidades JBS USA Carne Bovina, JBS Carne Suína, enquanto a da JBS Brasil teve queda de 4,7% e a da Seara recuou 2,7%. A JBS explicou que a maior oferta de carne de frango no Brasil fez o preço do produto cair 9,1%.

Em contrapartida, as operações de carne bovina da JBS no exterior avançaram refletindo tanto a melhora da economia dos Estados Unidos, assim como maiores exportações para Japão, Coreia do Sul e Hong Kong. A fatia da região conhecida como Grande China elevou de 20,6 para 26,1 nas exportações da JBS.