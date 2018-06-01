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R$ 1,8 bilhão

JBS anuncia emissão de US$ 500 milhões para pagar dívidas nos EUA

Recursos também serão usados para necessidades de fluxo de caixa

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 12:24
Fachada da JBS: empresa doou para políticos do Estado na campanha de 2014 Crédito: Arquivo
A anunciou, nesta sexta-feira (1), que concluiu a emissão de US$ 500 milhões (R$ 1,8 bilhão) em títulos de dívida, com vencimento em outubro de 2022, ao custo de taxa de Libor mais 2,5%.
Os recursos da emissão, realizada pela subsidiária JBS USA, serão destinados ao pagamento de dívida nos EUA e para as necessidades usuais de fluxo de caixa, disse a empresa em fato relevante.
A emissão bem-sucedida de títulos de dívida pela JBS USA reforça a confiança do mercado financeiro na capacidade de gestão da companhia e na perspectiva para as operações internacionais da JBS, disse José Batita Sobrinho, presidente-executivo global da JBS, segundo fato relevante.
De acordo com a empresa, a demanda foi duas vezes e meia superior ao montante originalmente previsto, de US$ 450 milhões (R$ 1,6 bilhão).

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