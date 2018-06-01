JBS anuncia emissão de US$ 500 milhões para pagar dívidas nos EUA

Fachada da JBS: empresa doou para políticos do Estado na campanha de 2014 Crédito: Arquivo

A anunciou, nesta sexta-feira (1), que concluiu a emissão de US$ 500 milhões (R$ 1,8 bilhão) em títulos de dívida, com vencimento em outubro de 2022, ao custo de taxa de Libor mais 2,5%.

Os recursos da emissão, realizada pela subsidiária JBS USA, serão destinados ao pagamento de dívida nos EUA e para as necessidades usuais de fluxo de caixa, disse a empresa em fato relevante.

A emissão bem-sucedida de títulos de dívida pela JBS USA reforça a confiança do mercado financeiro na capacidade de gestão da companhia e na perspectiva para as operações internacionais da JBS, disse José Batita Sobrinho, presidente-executivo global da JBS, segundo fato relevante.