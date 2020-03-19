  • Itaú Unibanco e Bradesco anunciam corte de taxas acompanhando decisão do Copom
Veja como fica

Itaú Unibanco e Bradesco anunciam corte de taxas acompanhando decisão do Copom

As novas taxas valem a partir da próxima segunda-feira (23)
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Março de 2020 às 09:08

Taxa Selic Crédito: Reprodução/Web
Itaú Unibanco e Bradesco anunciaram nessa quarta-feira, 18, que vão repassar o corte de 0,50 ponto porcentual feito pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na taxa básica de juros (Selic), para 3,75% ao ano.
O Itaú afirma que as reduções serão feitas nas linhas de empréstimo pessoal, no caso de pessoas físicas, e de capital de giro, para empresas. 
"A decisão anunciada pelo Copom contribui para amenizar os efeitos econômicos da crise provocada pelo avanço da COVID-19. Nesse contexto, não poderíamos seguir outro caminho senão o de repassar integralmente a redução da Selic. Seguimos trabalhando para que nossos clientes, sejam pessoas físicas ou empresas, sintam-se apoiados neste momento desafiador", afirma Márcio Schettini, diretor geral de Varejo do Itaú Unibanco.
Já o Bradesco anunciou somente que vai reduzir as taxas de suas principais linhas de crédito, acompanhando o Copom, também a partir de segunda.

Veja Também

Disseminação do coronavírus alimenta pessimismo sobre economia global

Com incentivos adequados, a cabotagem pode acelerar a economia

Pânico global provocou efeito manada na economia e efeito maior no Brasil

