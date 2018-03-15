Itamaraty pede aos EUA que Brasil seja excluído de sobretaxa do aço

Bobinas ArcelorMittal Crédito: Divulgação | ArcelorMittal Tubarão

O governo brasileiro enviou na terça-feira uma carta ao Departamento de Comércio americano pedindo a exclusão do aço brasileiro da sobretaxa de 25% anunciada pela Casa Branca na semana passada. No documento, o Brasil reforça os argumentos de que não ameaça a indústria americana. A embaixada brasileira em Washington também decidiu ampliar a argumentação e está mapeando nos distritos eleitorais dos EUA empresas brasileiras que são empregadoras importantes. O objetivo é pressionar deputados a agirem a favor do Brasil, além de listar produtos americanos onde o Brasil é um mercado importante.

- Estamos agindo e temos muito contato com o Congresso. Ouvi de um deputado que os argumentos brasileiros são mais fortes que os canadenses (que foram excluídos, junto com o México, da nova taxa) - afirmou ao Globo o embaixador Sergio Amaral.

O embaixador afirma que teve contato com o chefe do Escritório da Representação Comercial Americana (USTR) - órgão que conduz as negociações bilaterais pelo governo dos Estados Unidos - embaixador Robert Lightthizer, dias antes da decisão de Trump ser nunciada. Ele afirmou que tem esclarecido os pontos que comprovam que o Brasil não é uma ameaça à segurança americana e que a produção do aço nos EUA está interligada com o produto brasileiro.

Ele lembrou, por exemplo, que o aço brasileiro representa apenas 4,4% do mercado americano global, que siderúrgicas brasileiras já investiram mais de US$ 11 bilhões nos EUA, que o setor importa US$ 1 bilhão por ano de carvão siderúrgico americano e que 80% do que o Brasil exporta é em produto semiacabado, ou seja, matéria prima para a indústria americana.

Amaral explica que até o momento os americanos não pediram nada em troca do Brasil, apenas ouviram os argumentos. E que os próximos passos também dependem do setor privado brasileiro, que precisa mobilizar seus parceiros americanos. Questionado se o Brasil não deveria estar mais presente em Washington - o colunista Ancelmo Gois publicou. no GLOBO desta quarta-feira que o ministro argentino do comércio está na capital americana para fazer pressão -, o embaixador afirma que está tendo muitos contatos e que, na verdade, o Brasil já havia se antecipado.

- Nos encontramos com Wilbur Ross (secretário de comércio americano) antes da decisão de Trump, ou seja, estamos agindo há muito tempo - disse ele, que espera exclusão do Brasil da lista dos países porque a medida não se justifica.

Nesta quarta-feira o presidente Brasileiro Michel Temer disse que se o Brasil não for excluído desta sobretarifa poderá se juntar a outros países para recorrer à OMC. Questionado sobre quais poderiam ser estes países, o embaixador afirmou que é cedo dizer os nomes, pois é necessário aguardar primeiro a decisão final americana para saber se mais algum país será retirado da lista: