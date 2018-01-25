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"Os reis do verão"

Italiano vende 300 pães recheados por noite em Itaúnas

Comerciantes no Norte do ES também faturam com triciclo e cachaça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 00:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 00:00

Riccardo Penso, 47 anos, e a esposa, Cristiane da Silva Santos, 45 anos, proprietários do La Piada Crédito: Sullivan Silva
Saborear um prato típico de outro país pode ser uma boa pedida no verão. É nesse período do ano que as vendas no restaurante do italiano Riccardo Penso, 47 anos, aumentam. Em Itaúnas, no Norte do Estado, entre as belezas das dunas, ele chega a vender 300 piadinas, um pão italiano recheado e assado na chapa, por noite.
A receita tradicional da Itália chegou há quase 15 anos, junto com o próprio Riccardo. No inverno, porém, tem dia que saem apenas duas. As vendas da alta temporada, junto com os festivais da região e feriados, ajudam a manter o negócio, contou.
Riccardo é um dos personagens da terceira reportagem da série Os reis do verão, que nesta semana sai da Grande Vitória para conhecer os empreendedores de sucesso do Norte do Estado. O município de Conceição da Barra é um dos principais balneários capixabas e se destaca pelo turismo e belezas que têm a oferecer e, por isso, foi o destino escolhido por A GAZETA nesta semana.
A piadina italiana é um pão de massa simples feita manualmente e assada na chapa. Os antigos levavam para a roça para comer com queijo ou presunto. Eu evolui a receita e faço uma piadina enrolada e recheada, comentou. A receita de dar água na boca tem seis diferentes sabores, além de uma opção vegetariana. Cada uma custa entre R$ 17 e R$ 20 e dá para dividir, dependendo da sua fome.
OPORTUNIDADE
 
Já o brasiliense Paulo Sidney Castilho Ataide, 41, que é ultramaratonista de mountain bike, se apaixonou tanto por Itaúnas que decidiu ficar por lá e até abriu um negócio na região, chamado de Casinha de Aventura.
Ele aproveitou as belezas naturais e a vocação de Itaúnas para fazer da atividade que ama um negócio. Criou uma agência receptiva de turistas que aluga equipamentos esportivos e realiza turismo de aventura.
Júlia mostra o triciclo alugado por turistas na loja onde trabalha Crédito: Sullivan Silva | AG
Temos opções de roteiros de mountain bike, triciclos, passeios de canoa, caminhadas e passeio a cavalo. Além do aluguel de equipamento, também oferecemos hospedagem e transfer dos turistas.
Segundo ele, na alta temporada, o número de aluguéis aumenta em até 90%. O preço de aluguel de cada equipamento varia de R$ 20 a R$ 50, a hora; e de R$ 50 a R$ 100 a diária, dependendo de qual for escolhido para o passeio.
CRIATIVIDADE
 
Em Conceição da Barra, inspiração e criatividade não faltam. No caso da Elizabete Bisineli Batista Alves, 49, a ideia para o nome da lanchonete, que chega a fazer mais de 500 lanches por noite, veio de uma novela de 1991 exibida na TV Globo: Vamp.
Elizabete e o esposo, Benedito, deram nome de novela à lanchonete Crédito: Sullivan Silva | AG
São mais de 30 anos fazendo hambúrgueres. A história, que começou com um trailler, hoje mostra os resultados de tanto esforço, com um espaço fixo para a lanchonete. Para dar conta do movimento, que no verão aumenta muito, é preciso ter mais gente trabalhando.
De oito funcionários que tenho no inverno, o número sobe para até 30 no verão, diz Elizabete. Cada lanche custa entre R$ 14 e R$ 34. O mais caro é um hambúrguer gourmet chamado Transilvânia.
INVENÇÃO
 
Quem gostava de inventar, mas não apenas histórias de ficção, era o avô do Altair Soares Profeta Neto, 18. Há mais de 45 anos, seu avô começou a criar receitas de bebidas em Conceição da Barra, e chegou a quase 100 tipos diferentes de cachaças saborizadas.
Luiza Maria produz cachaça saborizada Crédito: Sullivan Silva | AG
Hoje, o Laboratório do Altair, como foi chamado o local, vende mais de 60 tipos de bebidas quentes e geladas, feitas pelas filhas dele, Maria Conceição Proféta Calmon, 57 anos, e a irmã Luiza Maria Proféta Serra, 62. Por dia, chegamos a vender 250 litros na alta temporada, mas a favorita do momento são as geladas, conta o neto.
Os preços das bebidas variam entre R$ 8 (300 ml) e R$ 18 (o litro). Entre os sabores que podem ser escolhidos, estão cipó cravo, camomila e carqueja, além das mais tradicionais e maracujá, goiaba e acerola.

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