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Itaipu bate recorde de produção de energia em 2018

De acordo com informe divulgado por Itaupu, o volume foi superado nesta terça-feira (29), antes mesmo de fechar o mês de maio, fazendo com que a produção em 2018 seja novo recorde

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:54
Usina de Itaipu Binacional Crédito: Caio Coronel/Itaipu
A Usina de Itaipu atingiu a maior produção de energia para os cinco primeiros meses do ano, desde sua inauguração em 1984. A produção superou a marca de 43.062.656 Megawatts-hora (MWh), registrada de janeiro a maio de 2016, e apontada desde então como recorde de produção de eletricidade.
De acordo com informe divulgado por Itaupu, o volume foi superado nesta terça-feira (29), antes mesmo de fechar o mês de maio, fazendo com que a produção em 2018 seja novo recorde.
Na comparação com 2017, quando a usina gerou 40.684.451 MWh nos cinco primeiros meses do ano, a diferença já é de 7%. Para se ter uma ideia, com a quantidade de energia produzida neste ano, Itaipu poderia abastecer sozinha o Brasil inteiro pelo período de um mês, informou a assessoria da hidrelétrica.
De acordo com a área técnica da usina, a expectativa é de que Itaipu feche o semestre com produção acima de 50 milhões de MWh. Para o ano, a meta é ficar entre as cinco melhores performances da história.
No ano passado, a empresa foi responsável pelo abastecimento de 15% de todo o consumo brasileiro e 86% do Paraguai, país vizinho e sócio do empreendimento. Em 2016, estabelecemos a marca histórica de 103 milhões de MWh de produção anual, disse a assessoria.
De acordo com o diretor técnico executivo, Mauro José Corbellini, o alto desempenho da usina pode ser explicado como resultado da combinação de quatro fatores essenciais para a produção de energia: disponibilidade de água (chuvas), de equipamentos (as unidades geradoras), das linhas de transmissão e a demanda (a necessidade de consumo de energia por brasileiros e paraguaios).
Não podemos controlar quando vai chover ou não. Por isso, temos feito um grande esforço para otimizar a utilização da água, ressaltou o diretor. Queremos evitar que essa água, ao invés de passar pelas turbinas (gerando energia), seja desperdiçada no vertedouro, disse.
Segundo informações da assessoria, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada. Itaipu produziu desde 1984, mais de 2,5 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh.

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