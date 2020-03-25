IPCA-15 de março é o menor para o mês desde o início do Plano Real

IPCA-15 acumulou um aumento de 0,95% no ano de 2020. Crédito: Pixabay

A taxa de 0,02% registrada em março pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real. No mês de março de 2019, o IPCA-15 tinha sido de 0,54%.

O resultado do IPCA-15 de março ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que esperavam desde uma queda de 0,04% a um avanço de 0,19%, com mediana positiva de 0,07%.