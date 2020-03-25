IPCA-15 de março é o menor para o mês desde o início do Plano Real

A taxa de 0,02% registrada em março pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real. No mês de março de 2019, o IPCA-15 tinha sido de 0,54%.
Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses passou de 4,21% em fevereiro para 3,67% em março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado do IPCA-15 de março ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que esperavam desde uma queda de 0,04% a um avanço de 0,19%, com mediana positiva de 0,07%.
Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 0,95% no ano de 2020.