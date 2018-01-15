Investimentos no Espírito Santo para conilon mais resistente

Alunos da Ufes analisam novo tipo de café conilon produzido no Espírito Santo Crédito:

Inovação e descobertas na área do café conilon não faltam no Estado. Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), registraram uma nova cultivar desse café a partir de experiências de produtores capixabas do grão.

No primeiro momento, 25 mudas de produtores foram selecionadas e, desse total, seis foram escolhidas pelos pesquisadores. Na avaliação foram consideradas características como produtividade, vigor, tamanho de frutos, resistência a pragas e doenças.

Segundo Fábio Luiz Partelli, coordenador do programa de pós-graduação em Agricultura Tropical, a Tributun, como foi chamada, é uma variedade muito produtiva.