Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Investimentos no Espírito Santo para conilon mais resistente
Café

Investimentos no Espírito Santo para conilon mais resistente

A planta é recomendada para ser cultivada no Espírito Santo, Sul da Bahia e Leste do Minas Gerais, em áreas inferiores a 500 metros de altitude
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 01:09

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 01:09

Alunos da Ufes analisam novo tipo de café conilon produzido no Espírito Santo Crédito:
Inovação e descobertas na área do café conilon não faltam no Estado. Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), registraram uma nova cultivar desse café a partir de experiências de produtores capixabas do grão.
No primeiro momento, 25 mudas de produtores foram selecionadas e, desse total, seis foram escolhidas pelos pesquisadores. Na avaliação foram consideradas características como produtividade, vigor, tamanho de frutos, resistência a pragas e doenças.
Segundo Fábio Luiz Partelli, coordenador do programa de pós-graduação em Agricultura Tropical, a Tributun, como foi chamada, é uma variedade muito produtiva.
A média de colheita da cultivar é de 90,87 sacas por hectare por ano. Além disso, não houve ataque severo das principais pragas do café, já que as plantas se mantiveram vigorosas, comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados