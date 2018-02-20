Investimentos crescem 4,2% em dezembro, mas caem 2% em 2017

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Os investimentos na economia registraram um avanço considerável na reta final de 2017, mas o resultado fechado do ano ainda ficou no vermelho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto) cresceu 4,2% na passagem de novembro para dezembro.

A taxa do quarto trimestre teve elevação de 1,7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Já o resultado acumulado no ano de 2017 foi de queda de 2%.

No último mês de 2017, o avanço da FBCF refletiu o bom desempenho de seus três componentes. O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) subiu 4,2% em dezembro em relação a novembro; o indicador de construção civil registrou alta de 2%, o terceiro resultado positivo consecutivo; e o componente denominado outros ativos fixos teve aumento também de 2,0%.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos corresponde à produção industrial doméstica de máquinas e equipamentos, excluídas as exportações e acrescidas as importações. A produção doméstica de bens de capital menos as exportações cresceu 4,5% em dezembro ante novembro, enquanto o volume de importações registrou avanço de 5,6%.