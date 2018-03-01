Intervenção pode acabar no 2° semestre para que reforma seja votada

O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer afirmou na manhã desta quinta-feira que, se a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro atingir os objetivos desejados, até setembro ou outubro ela pode ser revogada para que o Congresso vote a reforma da Previdência. A declaração foi dada durante uma entrevista à "Rádio Tupi".

 Pode ocorrer de quando chegar em setembro, outubro, eu possa fazer cessar a intervenção se ela tomar um caminho. Não quero manter a intervenção eternamente no Rio de Janeiro, nem é saudável. Se ocorrer isso, você terá logo depois da eleição três meses, você terá outubro, novembro, dezembro para ainda tentar votar a Previdência  disse o presidente.

Ontem, em entrevista à uma outra rádio, Michel Temer havia dito que a Previdência não estava "sepultada" e que tinha sido retirada da pauta legislativa mas continuaria na pauta política. Nesta manhã, o presidente repetiu sua fala e afirmou que pesou os dois valores entre a questão da segurança e da Previdência e que a segurança foi mais importante neste momento:

 A insegurança, particularmente no Rio de Janeiro, chegou a tal ponto que pesando os dois valores, eu concluí o seguinte: vamos resolver a questão da segurança no presente momento, porque a Previdência pode ser votada depois, se vai ser votada no meu governo ou não, eu não sei. Vamos resolver a questão da segurança primeiro e a Previdência vai ser votada depois  disse Temer durante a entrevista.