Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Intervenção pode acabar no 2° semestre para que reforma seja votada
Temer declara

Intervenção pode acabar no 2° semestre para que reforma seja votada

Em entrevista à Rádio Tupi, o presidente avalia que não é saudável manter a medida eternamente

Publicado em 01 de Março de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 14:03
O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer afirmou na manhã desta quinta-feira que, se a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro atingir os objetivos desejados, até setembro ou outubro ela pode ser revogada para que o Congresso vote a reforma da Previdência. A declaração foi dada durante uma entrevista à "Rádio Tupi".
 Pode ocorrer de quando chegar em setembro, outubro, eu possa fazer cessar a intervenção se ela tomar um caminho. Não quero manter a intervenção eternamente no Rio de Janeiro, nem é saudável. Se ocorrer isso, você terá logo depois da eleição três meses, você terá outubro, novembro, dezembro para ainda tentar votar a Previdência  disse o presidente.
Ontem, em entrevista à uma outra rádio, Michel Temer havia dito que a Previdência não estava "sepultada" e que tinha sido retirada da pauta legislativa mas continuaria na pauta política. Nesta manhã, o presidente repetiu sua fala e afirmou que pesou os dois valores entre a questão da segurança e da Previdência e que a segurança foi mais importante neste momento:
 A insegurança, particularmente no Rio de Janeiro, chegou a tal ponto que pesando os dois valores, eu concluí o seguinte: vamos resolver a questão da segurança no presente momento, porque a Previdência pode ser votada depois, se vai ser votada no meu governo ou não, eu não sei. Vamos resolver a questão da segurança primeiro e a Previdência vai ser votada depois  disse Temer durante a entrevista.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados