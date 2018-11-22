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87,6 pontos

Intenção de Consumo das Famílias cresce 1,1% de outubro para novembro

Já em relação a novembro do ano passado, a ICF cresceu 9,2%

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 13:57
Já em relação a novembro do ano passado, a ICF cresceu 9,2% Crédito: TeroVesalainen | Pixabay
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 1,1% de outubro para novembro deste ano e alcançou 87,6 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Já em relação a novembro do ano passado, a ICF cresceu 9,2%.
A alta em relação a outubro foi puxada pelo crescimento dos componentes perspectivas de consumo (3,4%), compras a prazo (1,2%), perspectiva profissional (1%) e nível de consumo atual (2,5%).
Já na comparação com novembro de 2017, a alta foi puxada pelo nível de consumo atual (23,9%) e pela perspectiva de gasto (12,2%).

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