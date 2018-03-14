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Revisão

INSS vai fazer pente-fino em 3,5 mil benefícios no ES

Quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez terá que fazer perícia médica até o fim do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 18:09

Publicado em 14 de Março de 2018 às 18:09

Segurados convocados deverão marcar nova perícia para continuar ou não recebendo o benefício Crédito: Arquivo
O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começou a convocar neste mês 3.522 capixabas que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para realizarem perícia médica de revisão. A nova fase do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI), o chamado pente-fino de benefícios, tem como meta revisar 522 mil concessões em todo Brasil. 
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), ao todo serão 4.776 auxílios revisados no Espírito Santo, considerando as duas etapas do pente-fino. Na fase anterior, encerrada em fevereiro, foram realizadas 1.254 perícias no Estado, com 996 benefícios cancelados. Ou seja, oito em cada dez convocados tiveram corte do pagamento. 
A ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 292 benefícios. Além disso, 195 capixabas tiveram o auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, sete em auxílio-acidente, seis em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do benefício e 50 pessoas foram encaminhadas para reabilitação profissional.
Até o momento, a economia anual estimada ao cofres públicos com as revisões já feitas é de R$ 76,4 milhões no Estado. O ministério não informou qual é a expectativa de economia com as novas convocações.
COMO FUNCIONA
De acordo com o governo, para esta etapa foram chamados os beneficiários de auxílio-doença que estão há mais de dois anos sem passar por uma perícia médica e os aposentados por invalidez com menos de 60 anos. A convocação está sendo realizada por carta.
Quem recebeu a carta de convocação tem cinco dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. O beneficiário que não fizer isso ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso.
No dia da perícia, o segurado deve levar toda a documentação médica disponível, como atestados, laudos, receitas e exames.
A expectativa do INSS é que as avaliações devem ser mais ágeis, uma vez que 96% dos médicos peritos aderiram ao Programa de Gestão das Atividades Médico Periciais (Pgamp). O novo modelo flexibiliza o cumprimento da jornada de trabalho, o que irá reduzir o tempo de espera para todos os segurados.
A previsão do Ministério de Desenvolvimento Social é que o programa de revisão de benefícios siga até o final deste ano, com novas convocações.

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