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Pente-fino

INSS já cortou 4 mil aposentadorias e auxílios-doença no Espírito Santo

Órgão ainda vai rever 24.195 benefícios até o final do ano. Economia gerada no Estado é de R$ 101,2 milhões. Beneficiários ainda podem recorrer.

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 16:49
INSS Crédito: Gazeta Online
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue aumentando o número de benefícios cortados na Operação Pente-Fino que o órgão vem tocando desde o segundo semestre de 2016. Só no Espírito Santo, foram cortados 4.009 benefícios de um total de 8.810 perícias realizadas. Ou seja, 45% do que foi analisado, quase metade, acabou sendo cancelado.
A maioria dos cortes foram de auxílios-doença, um total de 2.519 até agora. Entre as aposentadorias por invalidez, 1.490 beneficiários ficaram sem a remuneração. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a economia gerada pela revisão dos recursos no Estado já alcança os R$ 101,2 milhões.
A meta do governo é de revisar 24.195 benefícios no Espírito Santo. Estão sob a mira do ministério 4.776 auxílios-doença e 19.419 aposentadorias por invalidez.
Os beneficiários que não concordarem com o resultado da perícia podem entrar com recurso no Conselho de Recursos do Seguro Social (CRSS) ou solicitar um novo benefício.
Em todo o Brasil, o pente-fino já cancelou R$ 9,6 bilhões em auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. Os cancelamentos foram feitos, em sua maioria, porque foram encontradas irregularidades nas concessões.
A previsão é que, até o fim do ano, sejam economizados mais R$ 15,7 bilhões com a continuidade da revisão dos benefícios.
"APOSENTADOS" TRABALHAVAM COM CARTEIRA ASSINADA
Entre os casos mais emblemáticos de fraude nos benefícios, o INSS encontrou 30 mil pessoas aposentadas por invalidez que estavam trabalhando com carteira assinada, além de beneficiários que estavam em auxílio-doença, mas exerciam sua função no trabalho normalmente.
O pente-fino nas aposentadorias por invalidez é realizado em quem tem menos de 60 anos e está há dois anos ou mais sem passar por perícia. Já a revisão nos auxílios acontece para os segurados que estão há mais de dois anos sem fazer exame ou em benefícios concedidos judicialmente.

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