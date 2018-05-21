INSS convoca 941 segurados para revisão de auxílio-doença no ES

Quase mil segurados que recebem auxílio-doença pelo INSS no Espírito Santo e que foram convocados para a revisão de benefícios têm somente até esta segunda-feira (21) para agendar a perícia médica no instituto.

Segurados convocados deverão marcar nova perícia para continuar ou não recebendo o benefício Crédito: Arquivo

A relação completa das 941 pessoas foi divulgada pelo Ministério da Previdência, e pode ser conferida no final da matéria.

Em todo o Brasil, 59.118 segurados foram convocados. Clique aqui para conferir a lista completa de beneficiários de todo o Brasil (PDF, 17,5 MB). A convocação ocorreu no dia 1º de maio.

AGENDAMENTO

Para agendar a perícia, é preciso ligar para a Central de Atendimento do INSS, no telefone 135. O atendimento é das 7h às 22h.

Caso a perícia não seja agendada, o pagamento ficará suspenso até o convocado regularizar sua situação. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para marcar o exame. Se não procurar o INSS nesse prazo, o benefício será cessado.