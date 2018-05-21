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Previdência

INSS convoca 941 segurados para revisão de auxílio-doença no ES

Prazo para agendar perícia médica acaba nesta segunda-feira, 21 de maio

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 15:07
Quase mil segurados que recebem auxílio-doença pelo INSS no Espírito Santo e que foram convocados para a revisão de benefícios têm somente até esta segunda-feira (21) para agendar a perícia médica no instituto. 
Segurados convocados deverão marcar nova perícia para continuar ou não recebendo o benefício Crédito: Arquivo
A relação completa das 941 pessoas foi divulgada pelo Ministério da Previdência, e pode ser conferida no final da matéria
Em todo o Brasil, 59.118 segurados foram convocados. Clique aqui para conferir a lista completa de beneficiários de todo o Brasil (PDF, 17,5 MB). A convocação ocorreu no dia 1º de maio.
AGENDAMENTO
Para agendar a perícia, é preciso ligar para a Central de Atendimento do INSS, no telefone 135. O atendimento é das 7h às 22h.
Caso a perícia não seja agendada, o pagamento ficará suspenso até o convocado regularizar sua situação. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para marcar o exame. Se não procurar o INSS nesse prazo, o benefício será cessado.
O objetivo é fazer uma avaliação para verificar se estas pessoas ainda fazem jus ao benefício. No último edital do INSS, foram convocadas 94 mil pessoas no país. A meta do governo federal é fazer um pente-fino em 1,2 milhão de benefícios por incapacidade ao longo 2018, sendo 273.803 de auxílio-doença e 995.107 de aposentadorias por invalidez.

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