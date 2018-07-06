INSS cancela R$ 9,6 bi em aposentadorias e auxílios-doença irregulares

INSS Crédito: Gazeta Online

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelou R$ 9,6 bilhões em auxílios-doença e aposentadorias por invalidez no pente-fino realizado nos benefícios por incapacidade concedidos pelo órgão. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), os cancelamentos foram feitos, em sua maioria, porque foram encontradas irregularidades nas concessões.

A previsão é que, até o fim do ano, sejam economizados mais R$ 15,7 bilhões com a continuidade da revisão dos benefícios.

No Brasil, desde o início do processo (no segundo semestre de 2016) até 30 de junho de 2018, foram realizadas 791.471 perícias (431.582 de auxílios-doença e 359.889 de aposentadorias por invalidez). Entre os benefícios analisados, 341.746 auxílios e 108.512 aposentadorias foram cessados.

No Rio, foram feitos 65.434 exames (37.975 de auxílios-doença e 27.459 de aposentadadorias por invalidez). Entre os benefícios reavaliados, 27.624 auxílios-doença e 7.033 aposentadorias foram cessados. O processo de revisão já gerou uma economia de R$ 1,1 bilhão nas revisões de auxílio-doença.

Ao todo, no Estado do Rio, 43.470 auxílios e 88.754 de aposentadorias por invalidez serão revisados até o fim do ano.

PRIMEIRA FASE

Na primeira fase da revisão feita pelo INSS, que durou até fevereiro de 2017, foram cancelados 82% dos auxílios-doença e 17% das aposentadorias por invalidez que passaram pelo pente-fino.

Entre os casos mais emblemáticos de fraude nos benefícios, o INSS encontrou 30 mil pessoas aposentadas por invalidez que estavam trabalhando com carteira assinada, além de beneficiários que estavam em auxílio-doença, mas exerciam sua função no trabalho normalmente.