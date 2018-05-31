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Feira do mármore e granito

Início da Vitória Stone Fair será adiado em dois dias

Evento, previsto para começar no dia 5 de junho, será aberto apenas no dia 7

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 00:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 00:26
Vitória Stone Fair, o maior evento de negócios do Espírito Santo. Crédito: Gazeta Online
A paralisação dos caminhoneiros provocou uma mudança de data na Vitória Stone Fair. O evento estava previsto para iniciar no dia 5 de junho, mas sem ter como montar as estruturas a tempo, os organizadores decidiram iniciar a feira do mármore e do granito apenas no dia 7.
Segundo o empresário Tales Machado, presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais (Sindirochas), a greve estava colocando em xeque a realização da feira. A maior parte das estruturas (estandes) é montada por empresas de fora. Com o enfraquecimento dos protestos, os veículos trazendo o material já começam a chegar do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, explica.
Apesar de o início da feira ter sido adiado por dois dias, Machado afirma que 50% da programação planejada será cumprida. A feira ocorrerá até o dia 10.
Ao fazer a troca, estávamos pensando no caos que havia tomado o país. A mudança com certeza foi a mais correta. Mais de 80% dos visitantes já confirmaram a vinda mesmo com as alterações.
É a segunda vez que a Stone Fair é prejudicada por uma paralisação. Ano passado, o evento estava previsto para ocorrer em fevereiro, no período em que a greve da Polícia Militar veio à tona. A feira foi cancelada e realizada apenas em junho. Desta vez, não queríamos cancelar. Seria muito ruim para o setor se isso ocorresse de novo, acrescenta Machado.
O setor de mármore e granito tem amargado prejuízos altos com a paralisação dos caminhoneiros. O executivo do Sindirochas, Celmo Freitas, estima que 70 milhões em dólares em negócios estão parados. Cerca de 40 milhões de dólares são referentes a mercadorias vendidas para o mercado interno. O restante é que seria enviado para a exportação.
As perdas são maiores se levarmos em consideração toda a cadeia, as empresas que fornecem serviços e produtos para o setor.
Levantamento feito pelo Sindirochas mostra que apenas para exportação 700 contêineres não conseguiram embarcar. Uma pesquisa com nossos associados mostrou ainda que 50% estavam parados por falta de matéria-prima e ausência de espaço para estocar a produção que não poderia ser escoada.
 

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