Início da Vitória Stone Fair será adiado em dois dias

Vitória Stone Fair, o maior evento de negócios do Espírito Santo. Crédito: Gazeta Online

A paralisação dos caminhoneiros provocou uma mudança de data na Vitória Stone Fair. O evento estava previsto para iniciar no dia 5 de junho, mas sem ter como montar as estruturas a tempo, os organizadores decidiram iniciar a feira do mármore e do granito apenas no dia 7.

Segundo o empresário Tales Machado, presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais (Sindirochas), a greve estava colocando em xeque a realização da feira. A maior parte das estruturas (estandes) é montada por empresas de fora. Com o enfraquecimento dos protestos, os veículos trazendo o material já começam a chegar do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, explica.

Apesar de o início da feira ter sido adiado por dois dias, Machado afirma que 50% da programação planejada será cumprida. A feira ocorrerá até o dia 10.

Ao fazer a troca, estávamos pensando no caos que havia tomado o país. A mudança com certeza foi a mais correta. Mais de 80% dos visitantes já confirmaram a vinda mesmo com as alterações.

É a segunda vez que a Stone Fair é prejudicada por uma paralisação. Ano passado, o evento estava previsto para ocorrer em fevereiro, no período em que a greve da Polícia Militar veio à tona. A feira foi cancelada e realizada apenas em junho. Desta vez, não queríamos cancelar. Seria muito ruim para o setor se isso ocorresse de novo, acrescenta Machado.

O setor de mármore e granito tem amargado prejuízos altos com a paralisação dos caminhoneiros. O executivo do Sindirochas, Celmo Freitas, estima que 70 milhões em dólares em negócios estão parados. Cerca de 40 milhões de dólares são referentes a mercadorias vendidas para o mercado interno. O restante é que seria enviado para a exportação.

As perdas são maiores se levarmos em consideração toda a cadeia, as empresas que fornecem serviços e produtos para o setor.

Levantamento feito pelo Sindirochas mostra que apenas para exportação 700 contêineres não conseguiram embarcar. Uma pesquisa com nossos associados mostrou ainda que 50% estavam parados por falta de matéria-prima e ausência de espaço para estocar a produção que não poderia ser escoada.