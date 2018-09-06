Inflação para famílias com renda até 2,5 salários fica em 0,04%

O dado é da Fundação Getulio Vargas (FGV) Crédito: Reprodução/Pixabay

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a variação da cesta de compras para famílias com renda até 2,5 salários mínimos, ficou em 0,04% em agosto deste ano. A taxa é inferior ao IPC-C1 registrado em julho: 0,25%. O dado é da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado, o IPC-C1 acumula taxas de 3,34% no ano e de 3,7% nos últimos 12 meses.

O IPC-C1 ficou abaixo dos índices registrados pelo Índice de Preços ao Consumidor  Brasil (IPC-BR) em agosto (0,07%) e no acumulado em 12 meses (4,15%).

A queda da taxa, de julho para agosto, foi puxada pelas despesas com habitação (cuja taxa caiu de 1,4% para 0,39%) e comunicação (de 0,29% para -0,10%).