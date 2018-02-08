Inflação oficial sobe 0,29% em janeiro, a menor desde o Plano Real

Supermercado Crédito: Alexas_Fotos/Pixabay

Os preços subiram, em média, 0,29% em janeiro, frente ao mês anterior. É resultado mais baixo para meses de janeiro desde o Plano Real. Em janeiro de 2017, a taxa tinha sido de 0,38%. Em 12 meses, a inflação, que havia encerrado 2017 em 2,95%, desacelerou para 2,86%. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. Em dezembro, a variação havia ficado em 0,44%, em relação a novembro. A mediana prevista por analistas consultados pela Bloomberg previa uma inflação oficial de 0,41% em dezembro e de 2,98% no acumulado em 12 meses.

O Brasil fechou 2017 com a menor inflação em duas décadas, graças principalmente à queda dos preços dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 2,95%, foi a menor taxa desde 1998 (1,65%) e a segunda menor da série histórica. O número ficou abaixo do piso da meta estabelecida pelo governo, que era de 3%. É a primeira vez que isso acontece desde que o sistema de metas foi implantado, em 1999.