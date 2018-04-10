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IBGE

Inflação oficial sobe 0,09% em março

Nos últimos 12 meses, os preços avançaram 2,68%

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 12:10
Os preços subiram, em média, 0,09% em março, frente ao mês anterior, segundo o índice IPCA divulgado pelo IBGE nesta terça-feira. Nos últimos 12 meses, os preços avançaram 2,68%. Em fevereiro, a variação havia ficado em 0,32%, em relação a janeiro. A mediana prevista por analistas consultados pela Bloomberg previa uma inflação oficial de 0,12% no mês e de 2,71% no acumulado em 12 meses.
A previsão do Boletim Focus do Banco Central para a inflação este ano, por sua vez, foi reduzida pela 10ª vez seguida, caminhando na direção do piso da meta oficial, que é de 4,5% no ano.
Os economistas consultados no levantamento passaram a calcular a alta do IPCA em 2018 agora em 3,53%, ante 3,54% na semana anterior. A meta oficial para este ano é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto porcentual.
Para 2019, o cálculo também sofreu um ajuste de 0,01 ponto percentual, mas para cima, a 4,09%.

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