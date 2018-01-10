Inflação na Grande Vitória fecha 2017 em 2,55%

Verduras e legumes foram um dos itens que tiveram maior peso na inflação Crédito: Arquivo

A Região Metropolitana da Grande Vitória fechou o ano de 2017 com a menor inflação de sua série histórica, iniciada em 2014. Segundo dados do IBGE os produtos ficaram 2,55% mais caros entre janeiro e dezembro do ano passado. O índice ficou abaixo da média nacional, que foi de 2,95%.

Em 2016, a inflação havia fechado em 5,11%; enquanto 2015 a taxa foi de 9,45% e em 2014 bateu 6,17%. A pesquisa do IBGE ainda mostrou que o mês de dezembro registrou alta de 0,39% na comparação com novembro de 2017.

No último mês do ano, os produtos que tiveram maior variação de preço foram a manga, que ficou 8,57% mais barata (R$ 3,99/kg); o pão de forma 400g, que caiu -5,22% e está sendo vendido a R$ 5,99; o feijão carioca (queda de 4,81% e preço em R$ 2,79/kg); energia elétrica residencial (-2,93%) e o leite (-2,93%).

Já entre os produtos que ficaram mais caros, o mamão foi o que teve maior disparada, com alta de 10,79% (vendido a R$ 3,99/kg); o repolho, que subiu 9,86% e é vendido a 2,49/kg; a laranja lima, que ficou 8,10% mais cara e é vendida a R$ 5,99/kg, além do açúcar (alta de 6,62% e preço em R$ 1,98/kg) e a alcatra (alta de 5,88% e R$ 37,90/kg).