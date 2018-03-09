Inflação fica em 0,32%, menor resultado para fevereiro desde 2000

Inflação Crédito: Reprodução/Pixabay

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro acelerou 0,32% na comparação com a alta de 0,29% registrada em janeiro, de acordo com dados divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do avanço, o indicador registrou a menor taxa para o mês desde 2000 (0,13%).

Nos dois primeiros meses de 2018, o IPCA acumula alta de 0,61%, menor percentual para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. No acumulado de 12 meses, o indicador registra avanço de 2,84%, sendo o menor resultado desde 1999.