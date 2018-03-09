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Inflação fica em 0,32%, menor resultado para fevereiro desde 2000

Gastos com educação elevaram o IPCA do mês, que registrou alta de 0,32%, ante um avanço de 0,29% em janeiro

Publicado em 09 de Março de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 12:38
Inflação Crédito: Reprodução/Pixabay
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro acelerou 0,32% na comparação com a alta de 0,29% registrada em janeiro, de acordo com dados divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do avanço, o indicador registrou a menor taxa para o mês desde 2000 (0,13%).
Nos dois primeiros meses de 2018, o IPCA acumula alta de 0,61%, menor percentual para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. No acumulado de 12 meses, o indicador registra avanço de 2,84%, sendo o menor resultado desde 1999.
Em fevereiro, o grupo Educação, com alta de 3,89% e impacto de 0,19 p.p., dominou o IPCA, sendo responsável por 59% dele. Em contrapartida, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou queda de 0,33%, contribuindo para conter o índice, com seu impacto de -0,08 p.p.

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