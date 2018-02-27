Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Inflação do aluguel varia 0,07% em fevereiro, aponta FGV
Desaceleração

Inflação do aluguel varia 0,07% em fevereiro, aponta FGV

Indicador, usado como referência para a correção de contratos, como os de aluguel, teve forte desaceleração em relação ao mês de janeiro, quando registrou alta de 0,76%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 12:30

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 12:30

- Crédito: Reprodução/Web
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou fortemente em fevereiro, para +0,07%, após alta de 0,76% em janeiro, divulgou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). Essa taxa é a menor para o mês desde 2012, quando o indicador caiu 0,06%.
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.
Com isso, o indicador aumentou ligeiramente a queda em 12 meses de deflação de 0,41% no acumulado até janeiro para recuo de 0,42% em 12 meses finalizados em fevereiro. No ano, há avanço de 0,83%.
Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) saiu de alta de 0,91% para queda de 0,02%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também desacelerou de 0,56% para 0,28%, assim como o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), que teve alívio de 0,28% para 0,14%.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados