Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Infelizmente fiz parte da aprovação do Rota 2030, diz Maia
Declaração

Infelizmente fiz parte da aprovação do Rota 2030, diz Maia

O Rota 2030 é um programa que estabelece isenção fiscal à indústria automobilística.

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 08:48
Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (28), em debate sobre a reforma tributária, que não concordou com a aprovação do programa Rota 2030 no ano passado.
O Rota 2030 é um programa que estabelece isenção fiscal à indústria automobilística.

Veja Também

Maia diz que não concordou com a aprovação do Rota 2030

Temer sanciona Rota 2030 com veto a benesses aprovadas pelo Congresso

"No final do ano, infelizmente, o Congresso fez parte disso, eu infelizmente fiz parte disso, e aprovamos o Rota 2030, que eu era particularmente contra. Mas eu não sou dono do Parlamento e vivemos em uma democracia, então aprovamos a renovação do incentivo", afirmou Maia no evento Brasil de Ideias do Grupo Voto.
Maia lamentou a aprovação do projeto porque, enquanto o setor automotivo foi beneficiado com a medida, nenhuma proposta concreta para o transporte coletivo foi levada ao Congresso.
"Nós estimulamos há 50, 60 anos, a produção de carro no Brasil, em detrimento do transporte de massa. É óbvio que nós fizemos isso. São Paulo tem quantos quilômetros de metrô? 100, 120? Xangai em dez anos construiu 450."
A cidade de São Paulo tem 97,1 km de linhas de metrô e 86 estações.
Na avaliação do presidente da Câmara, quando a política transfere seu poder para terceiros, a sociedade fica desconfiada.
"Porque nós pegamos o Orçamento, que é para transformar a vida das pessoas, e transformamos a vida de poucas pessoas", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados