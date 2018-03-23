Indústria do aço quer exclusão definitiva do Brasil de sobretaxa americana

O presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Aurélio Lopes, foi cauteloso ao falar sobre a decisão do governo americano de excluir, temporariamente, o Brasil e outros países da sobretaxa de 25% às importações de siderúrgicos, que entrará em vigor nesta sexta-feira (23). Lopes disse que, como a expectativa do Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR) é que as negociações terminem até o fim de abril, na prática, existe o desafio de se chegar a um acordo em cerca de um mês. O prazo é considerado curto e, diante desse cenário, os representantes do setor decidiram recorrer novamente ao presidente Michel Temer.

"Pedimos de novo ao presidente Temer que ele telefone para o presidente Donald Trump, para solicitar a exclusão definitiva do Brasil da sobretaxa. É imprescindível esse telefonema", afirmou Lopes.

Segundo ele, as negociações serão bastante duras e devem envolver outras áreas, para que os americanos se deem por satisfeitos. Daí a necessidade de Temer convencer o governo americano a tirar o quanto antes o Brasil desse cenário de negociação.

Pelos cálculos de Lopes, é esperado um desvio de comércio de, no mínimo, 25 milhões de toneladas que deixarão de ser comprados pelos EUA. Esse volume se juntará ao estoque excedente de aço que existe no mundo, o que teria efeito imediato no Brasil.