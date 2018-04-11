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Em baixa

Indústria capixaba tem queda de 1,1% e fica abaixo da média nacional

Desempenho da indústria do Estado em fevereiro ficou abaixo da média nacional, que registrou alta de 0,2%

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 13:40
Setor de metalurgia é um dos maiores empregadores da indústria no Espírito Santo Crédito: Reprodução
A atividade industrial capixaba registrou queda no último mês de fevereiro. De acordo com a pesquisa de produção industrial do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (11), o Espírito Santo produziu 1,1% menos do que no mês anterior, em janeiro, quando havia registrado alta de 0,5%.
Com o resultado de fevereiro, a indústria capixaba ficou abaixo da média nacional, que cresceu 0,2%.
A baixa no Estado se deve principalmente ao comportamento das atividades de metalurgia, como a fabricação de tubos flexíveis e tubos trefilados de ferro e aço, além da produção de bobinas, que apresentaram recuo.
Também tiveram desempenho ruim a fabricação de celulose, papel e produtos de papel; as atividades extrativas, de petróleo e gás natural; e a fabricação de cimentos e granitos talhados e serrados.
FABRICAÇÃO DE PAPEL É MENOR EM 2018
Em um ano, na comparação de fevereiro de 2018 com fevereiro de 2017, a fabricação de celulose, papel e produtos de papel é a que teve pior resultado no Estado. De acordo com o levantamento do IBGE, o setor encara uma queda de 30% em suas atividades no período.
Em seguida, vem o setor de minerais não metálicos (-11,9%), metalurgia (-6,3%) e indústria extrativa (-1,8%).
A única atividade pesquisada a registrar aumento na produção é a de fabricação de produtos alimentícios - com crescimento de 3,7% -, que engloba as indústrias de carnes de bovino refrigeradas, massas alimentícias frescas, chocolates e bebidas.

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