Indústria capixaba tem queda de 1,1% e fica abaixo da média nacional

Setor de metalurgia é um dos maiores empregadores da indústria no Espírito Santo Crédito: Reprodução

A atividade industrial capixaba registrou queda no último mês de fevereiro. De acordo com a pesquisa de produção industrial do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (11), o Espírito Santo produziu 1,1% menos do que no mês anterior, em janeiro, quando havia registrado alta de 0,5%.

Com o resultado de fevereiro, a indústria capixaba ficou abaixo da média nacional, que cresceu 0,2%.

A baixa no Estado se deve principalmente ao comportamento das atividades de metalurgia, como a fabricação de tubos flexíveis e tubos trefilados de ferro e aço, além da produção de bobinas, que apresentaram recuo.

Também tiveram desempenho ruim a fabricação de celulose, papel e produtos de papel; as atividades extrativas, de petróleo e gás natural; e a fabricação de cimentos e granitos talhados e serrados.

FABRICAÇÃO DE PAPEL É MENOR EM 2018

Em um ano, na comparação de fevereiro de 2018 com fevereiro de 2017, a fabricação de celulose, papel e produtos de papel é a que teve pior resultado no Estado. De acordo com o levantamento do IBGE, o setor encara uma queda de 30% em suas atividades no período.

Em seguida, vem o setor de minerais não metálicos (-11,9%), metalurgia (-6,3%) e indústria extrativa (-1,8%).