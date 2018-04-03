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Crescimento

Indústria avança 0,2% em fevereiro, após queda em janeiro

Frente a fevereiro de 2017, produção industrial tem alta de 2,8%

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:15
A produção industrial brasileira cresceu 0,2% em fevereiro, informou o IBGE nesta terça-feira. A projeção do mercado financeiro era de alta de 0,6%, segundo sondagem da Bloomberg. Em janeiro, o setor recuou 2,2%, interrompendo uma sequência de quatro altas seguidas, no que foi considerado por especialistas uma espécie de freio de arrumação. Frente a fevereiro de 2017, a produção avançou 2,8%.
A expectativa para a indústria neste ano é positiva. De acordo com o mais recente boletim Focus, do Banco Central, a produção deve crescer 3,91% em 2018. Se a estimativa se confirmar, será o maior crescimento desde 2010, quando o avanço chegou a 10,2%.

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