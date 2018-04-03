Indústria avança 0,2% em fevereiro, após queda em janeiro

A produção industrial brasileira cresceu 0,2% em fevereiro, informou o IBGE nesta terça-feira. A projeção do mercado financeiro era de alta de 0,6%, segundo sondagem da Bloomberg. Em janeiro, o setor recuou 2,2%, interrompendo uma sequência de quatro altas seguidas, no que foi considerado por especialistas uma espécie de freio de arrumação. Frente a fevereiro de 2017, a produção avançou 2,8%.
A expectativa para a indústria neste ano é positiva. De acordo com o mais recente boletim Focus, do Banco Central, a produção deve crescer 3,91% em 2018. Se a estimativa se confirmar, será o maior crescimento desde 2010, quando o avanço chegou a 10,2%.