Indústria avança 0,2% em fevereiro, após queda em janeiro

A produção industrial brasileira cresceu 0,2% em fevereiro, informou o IBGE nesta terça-feira. A projeção do mercado financeiro era de alta de 0,6%, segundo sondagem da Bloomberg. Em janeiro, o setor recuou 2,2%, interrompendo uma sequência de quatro altas seguidas, no que foi considerado por especialistas uma espécie de freio de arrumação. Frente a fevereiro de 2017, a produção avançou 2,8%.