Índice de sentimento econômico da zona do euro sofre maior queda histórica

Apesar do tombo inédito, o resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo maior do indicador, a 93. O dado de fevereiro foi ligeiramente revisado para baixo, de 103,5 no cálculo original.

Apenas a confiança do consumidor caiu de -6,6 em fevereiro para -11,6 em março, confirmando estimativa prévia e em linha com a previsão de analistas, enquanto a da indústria diminuiu de -6,2 para -10,8 e a de serviços cedeu de +11,1 para -2,2, também neste caso uma queda recorde.