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Queda

Inadimplência do consumidor brasileiro caiu 3,5% em 2017

Na avaliação da entidade, as quedas têm relação com a redução do consumo devido à crise econômica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:51

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:51

O estudo foi realizado com base na entrada de novas dívidas vencidas e não pagas no banco de dados Boa Vista SCPC Crédito: Reprodução
A inadimplência do consumidor brasileiro caiu 3,5% durante o ano passado, de acordo pesquisa da Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Em dezembro, houve queda de 4,5% na comparação com novembro e redução de 6% em relação a dezembro de 2016.
Na comparação por regiões, foi registrada queda no Nordeste (-5,4%), Sudeste (-3,9%), Norte (-3,0%) e Centro-Oeste (-3,3%). A Região Sul foi a única a apresentar alta, de 0,6%.
O estudo foi realizado com base na entrada de novas dívidas vencidas e não pagas no banco de dados Boa Vista SCPC.
Na avaliação da entidade, as quedas têm relação com a redução do consumo devido à crise econômica. Com a perspectiva de crescimento gradual da economia e renda, juros menores e inflação controlada, espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito, fatores que deverão colaborar para a manutenção de um ritmo estável do estoque de inadimplência em 2017, prevê a Boa Vista SCPC.

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