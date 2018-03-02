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Receita Federal

Imposto de Renda: Receita já recebeu 428 mil declarações

Prazo para entrega é até o dia 30 de abril

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:37
Segundo o Fisco, a expectativa este ano é que 28,8 milhões de contribuintes entreguem formulários Crédito: Reprodução/Pixabay
Até as 11h desta sexta-feira (02), segundo dia de acerto de contas com o Leão, a Receita Federal já havia recebido 428.177 declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 (ano-base 2017). Segundo o Fisco, a expectativa este ano é que 28,8 milhões de contribuintes entreguem formulários. O prazo vai até 30 de abril.
Estão obrigados a apresentar a declaração anual aqueles que, no ano passado, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Em relação à atividade rural, deve prestar contas quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50.
Também devem declarar aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou os cidadãos que tiveram, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil.

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